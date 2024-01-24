超精密！瑞士機械座鐘重現經典「龍戲珠」 全球僅一座

為紀念中國龍年，高級鐘表品牌帕瑪強尼（Parmigiani）創作了Tempus Fugit自動座鐘。帕瑪強尼以Métiers d’Art collection自動座鐘為基礎，打造成Tempus Fugit座鐘，其名稱Tempus Fugit並有「光陰似箭」的意涵，是今年高級鐘表領域最重量級的創作、沒有之一。

受東方神話所啟發、由帕瑪強尼設計師Alexia Stenou所設計的「禦龍」從頭、耳、角、頸...共模擬了九種不同動物的特徵。栩栩如生的龍先以蠟塑模、並將龍身分三段鑄模，此後再針對實心銀模進行雕刻。龍身共覆蓋以585片鱗片、其中150片為綠翡翠，其餘並運用了白色、黃色、橙色與紅色翡翠；龍爪和龍鬚則採用實心白金，其眼睛為紅寶石、舌頭則為紅玉髓；龍珠則為總重12.71克拉的18K黃金，並鑲嵌鑽石、紅寶石、黃色藍寶石。