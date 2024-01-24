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超精密！瑞士機械座鐘重現經典「龍戲珠」 全球僅一座
為紀念中國龍年，高級鐘表品牌帕瑪強尼（Parmigiani）創作了Tempus Fugit自動座鐘。帕瑪強尼以Métiers d’Art collection自動座鐘為基礎，打造成Tempus Fugit座鐘，其名稱Tempus Fugit並有「光陰似箭」的意涵，是今年高級鐘表領域最重量級的創作、沒有之一。
受東方神話所啟發、由帕瑪強尼設計師Alexia Stenou所設計的「禦龍」從頭、耳、角、頸...共模擬了九種不同動物的特徵。栩栩如生的龍先以蠟塑模、並將龍身分三段鑄模，此後再針對實心銀模進行雕刻。龍身共覆蓋以585片鱗片、其中150片為綠翡翠，其餘並運用了白色、黃色、橙色與紅色翡翠；龍爪和龍鬚則採用實心白金，其眼睛為紅寶石、舌頭則為紅玉髓；龍珠則為總重12.71克拉的18K黃金，並鑲嵌鑽石、紅寶石、黃色藍寶石。
PF 670手動上鏈機芯內含近1,000枚零件，所費工時約在5,800小時以上。座鐘除了可顯示時鐘與分鐘，龍身也將旋轉，每小時繞行一圈，同時寶珠則將每10分鐘掙脫龍爪一次、伴隨報時裝置的鳴響，成為另類的報時機制，也呈現古諺中「游龍戲珠」的意念。整體座鐘高280毫米、直徑則為165毫米，重6.12公斤，全球僅一件、獨一無二。
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