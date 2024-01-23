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搶眼、實用又討喜！Gianni Chiarini春季新包款 滿足消費者期待

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
輕奢袋包品牌Gianni Chiarini因應換季和開春外出搭配需求，推出應景金、紅配色款式，更有呼應年度代表色的柔桃、粉橘色調設計，一次滿足消費者期待。圖／Gianni Chiarini提供
輕奢袋包品牌Gianni Chiarini因應換季和開春外出搭配需求，推出應景金、紅配色款式，更有呼應年度代表色的柔桃、粉橘色調設計，一次滿足消費者期待。圖／Gianni Chiarini提供

2月既是迎接春天，也是農曆新年到來，輕奢袋包品牌Gianni Chiarini因應換季和開春外出搭配需求，推出應景的金、紅配色款式，更有呼應年度代表色的柔桃、粉橘色調設計，一次滿足消費者對於袋包搶眼又實用的期待。

可放置票卡、鑰匙或耳機等隨身小物，只有手掌大卻小而不廢的迷你鍊條包，以及內置卡片、零錢夾層，讓機不離身、便利的手機包款，也都持續受到青睞，是自用送禮的極佳選擇。像是優雅晚宴手拿包造型的Adele小型肩背包，搭配細緻可拆卸金屬鍊帶，與輕盈柔軟的NAPA小羊皮製作，加上抓皺包身、金屬覆膜打造出輕奢感。柔軟且富流暢感線條的Dua中型肩背包，富有Gianni Chiarini特色，內側鉤釦可將包型變體，從展開時的長形秒變山形，多變造型同樣有亮眼金屬覆膜質地與粒面皮革款式。

Gianni Chiarini Dua小型手提包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua小型手提包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

另外，亞洲最暢銷的Alifa中型輕量包，也桃紅色呈現，極簡且輕量，以好抓好握的雙提把搭配拉鍊流蘇，展現實用與美麗兼具精神。Camilla小型麂皮肩背包的亮粉麂皮搭配雙金屬鍊帶提把，有同色皮革長肩帶，可依喜好自由調整為手提、肩背或斜背使用。採用便利開闔的磁扣設計，並在內裡設有卡片夾層；除了麂皮亦有蛇紋、草編、動物紋或素面皮革設計。別緻有魅力的Carlotta中型手提包，以粉色粒面皮革製作。附有可拆卸、由皮革與配色壓克力鎖鏈組成的可調式長肩帶，可隨心依場合運用。

Gianni Chiarini Camilla小型肩背包，5,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Camilla小型肩背包，5,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Adele小型肩背包，8,600元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Adele小型肩背包，8,600元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua中型肩背包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua中型肩背包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Carlotta中型手提包，8,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Carlotta中型手提包，8,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Alifa中型輕量包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Alifa中型輕量包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

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