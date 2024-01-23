搶眼、實用又討喜！Gianni Chiarini春季新包款 滿足消費者期待

2月既是迎接春天，也是農曆新年到來，輕奢袋包品牌Gianni Chiarini因應換季和開春外出搭配需求，推出應景的金、紅配色款式，更有呼應年度代表色的柔桃、粉橘色調設計，一次滿足消費者對於袋包搶眼又實用的期待。

可放置票卡、鑰匙或耳機等隨身小物，只有手掌大卻小而不廢的迷你鍊條包，以及內置卡片、零錢夾層，讓機不離身、便利的手機包款，也都持續受到青睞，是自用送禮的極佳選擇。像是優雅晚宴手拿包造型的Adele小型肩背包，搭配細緻可拆卸金屬鍊帶，與輕盈柔軟的NAPA小羊皮製作，加上抓皺包身、金屬覆膜打造出輕奢感。柔軟且富流暢感線條的Dua中型肩背包，富有Gianni Chiarini特色，內側鉤釦可將包型變體，從展開時的長形秒變山形，多變造型同樣有亮眼金屬覆膜質地與粒面皮革款式。

Gianni Chiarini Dua小型手提包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

另外，亞洲最暢銷的Alifa中型輕量包，也桃紅色呈現，極簡且輕量，以好抓好握的雙提把搭配拉鍊流蘇，展現實用與美麗兼具精神。Camilla小型麂皮肩背包的亮粉麂皮搭配雙金屬鍊帶提把，有同色皮革長肩帶，可依喜好自由調整為手提、肩背或斜背使用。採用便利開闔的磁扣設計，並在內裡設有卡片夾層；除了麂皮亦有蛇紋、草編、動物紋或素面皮革設計。別緻有魅力的Carlotta中型手提包，以粉色粒面皮革製作。附有可拆卸、由皮革與配色壓克力鎖鏈組成的可調式長肩帶，可隨心依場合運用。

Gianni Chiarini Camilla小型肩背包，5,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Adele小型肩背包，8,600元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Dua中型肩背包，13,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Carlotta中型手提包，8,800元。圖／Gianni Chiarini提供