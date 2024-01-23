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2024收藏級酒禮 格蘭花格禮讚二部曲限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭花格2024年限量推出「花格禮讚系列二部曲」。圖／隼昌提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭花格2024年限量推出「花格禮讚系列二部曲」。圖／隼昌提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接新春到來，傳承著六代家族製酒精神，以雪莉工藝打造無數迷人作品的格蘭花格（Glenfarclas），繼2023年限量發行以酒廠的生命來源斯貝河為主題的「花格禮讚系列首部曲」後，特別在2024年再度限量發行「花格禮讚系列二部曲」，有15年和25年兩款選擇，以厚實豐郁的雪莉桶風格，開啟格蘭花格的感性探索之旅。

格蘭花格創立於1836年，僅選用最優質的Oloroso雪莉酒桶，美好的酒液全程於雪莉桶中熟成，使格蘭花格擁有極為豐富的雪莉桶威士忌庫藏。格蘭花格酒廠2023年更三度被極具公信力的英國《Whisky Magazine威士忌雜誌》票選為「年度風雲酒廠」，這份殊榮不僅是對將格蘭花格傳統美好核心價值的肯定，更是被業界人士所稱道。

「2024花格禮讚系列二部曲」的15年單一麥芽威士忌，代表酒廠經典風格，甜美濃郁，帶有豐富飽滿的果乾氣息，甜美口感令人沉迷，酒精濃度46%，單瓶建議售價1,950元。高年份25年單一麥芽威士忌酒款長年在頂級雪莉桶中熟陳，帶有蜜香與堅果的氣息，以及溫柔的木質調性，柔順的口感帶著優雅的單寧，酒精濃度43%，單瓶建議售價5,490元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「花格禮讚系列二部曲」15年蘇格蘭單一麥芽威士忌。圖／隼昌提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「花格禮讚系列二部曲」15年蘇格蘭單一麥芽威士忌。圖／隼昌提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「花格禮讚系列二部曲」25年蘇格蘭單一麥芽威士忌。圖／隼昌提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「花格禮讚系列二部曲」25年蘇格蘭單一麥芽威士忌。圖／隼昌提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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