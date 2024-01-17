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環球購物中心新春大禮包 4大好康攻略迎過年消費潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
環球購物中心春節檔期推出近2千個福袋，不到千元福袋，最大獎可抽巴黎10日遊等陸海空旅遊。圖／環球購物中心提供
環球購物中心春節檔期推出近2千個福袋，不到千元福袋，最大獎可抽巴黎10日遊等陸海空旅遊。圖／環球購物中心提供

今年農曆春節假期較短，加上過年出國昂貴，百貨皆看好今年留在國內過年的人居多，春節內需消費強勁。春節也是國人最重視的節日，無論是年前治裝、除舊佈新採購、送禮，或是春節假期逛街走春皆有各種購物需求。迎接過年購物潮，Global Mall環球購物中心春節檔期1月18日起至2月25日開跑，一連展開39天，今年優惠以多元、深化與全通路呈現，怎麼買最划算？帶給消費者「新春大禮包」買翻暢玩全攻略。

全通路累積消費滿萬送千點

深耕會員策略奏效，環球購物中心2023年新增會員數大幅成長7成且更趨年輕化。春節檔期持續給予會員專屬回饋。新會員享入會雙重好康，立即送100點、再抽6,666點會員點數。春節活動期間購物消費皆可全通路累積，只要於環球任一分店＋環球Online消費累計滿1萬元，即可獲限量1千點回饋。

多元業種好康 3000元最高送500元＋300點

過年期間有添購新衣、居家用品、聚餐等多元需求，環球主打「多元業種滿額贈」，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市持Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿3,000元最高送500元＋300點，最高回饋率19%。另針對服飾、居家生活、家電、健康器材不同業種也推出多波段滿額贈。

車站店「月月饗樂回饋」

環球購物中心去年車站店型人流有2～3成成長，人流是軌道經濟的核心，餐飲更是車站店型的業績指標。看好春節期間車站店型湧入人潮，針對板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站加碼，首度推出「月月饗樂回饋」，於指定餐飲刷Global Mall聯名卡當月累計滿1,500元送100元電子商品禮券（即日起至1/31、2/1～2/29）。

2千個福袋 不到千元抽陸海空旅遊大獎

今年新春福袋主打跨品牌、多重抽獎，全台8店推出近2千個福袋，主要價格分為688元、999元，福袋總價值超過500萬元，有機會獲得價值超過19萬元的按摩椅、電動機車、飯店住宿券、電動行李箱等。購買福袋還可獲刮刮卡，最大獎將抽出價值15萬元的法國巴黎10日遊等陸海空旅遊行程，另外，購買福袋會員還有機會抽中環球Online購物金1萬元。

今年福袋採環球Online線上預購、分店館內限量販售雙方式，1月31日起有3成福袋可於線上限量預購，採線上預訂可再多獲得陸海空旅遊行程刮刮卡一張，中獎機率更高。

板橋車站店呈現繽紛燈籠海，七彩裝置藝術讓過年氣氛更熱鬧。圖／環球購物中心提供
板橋車站店呈現繽紛燈籠海，七彩裝置藝術讓過年氣氛更熱鬧。圖／環球購物中心提供
POP MART泡泡瑪特新北獨家快閃中和店。圖／環球購物中心提供
POP MART泡泡瑪特新北獨家快閃中和店。圖／環球購物中心提供
新北中和初一至初三福袋，加碼抽OSIM減壓養身椅、價值19萬8,000元。圖／環球購物中心提供
新北中和初一至初三福袋，加碼抽OSIM減壓養身椅、價值19萬8,000元。圖／環球購物中心提供
新北中和初一至初三推出主題福袋，加碼抽Gogoro VIVA MIX ME電動機車、價值76,980元。圖／環球購物中心提供
新北中和初一至初三推出主題福袋，加碼抽Gogoro VIVA MIX ME電動機車、價值76,980元。圖／環球購物中心提供
新北中和Beutii ARTISAN 20L微電腦平台式微波爐4,490元。圖／環球購物中心提供
新北中和Beutii ARTISAN 20L微電腦平台式微波爐4,490元。圖／環球購物中心提供
新北中和資生堂心機彩妝組價值2,520元、會員獨享價1,962元。圖／環球購物中心提供
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環球購物中心 福袋 春節

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