台牌CACO進駐敦南商圈 首開複合旗艦店 免費請消費者喝咖啡

目前全台有逾60家據點，經營卡通、動畫等IP（著作權）授權服飾的台牌CACO首度進駐台北敦南商圈，開設品牌第一家複合旗艦店。除了提供CACO最齊全的IP授權服飾產品、配件之外，還在入口處設立飲品櫃檯，提供來店會員免費兌換限定飲品。

不同過去，CACO東區複合旗艦店裝整體以金屬質感設計，搭配鮮豔旋轉招牌營造潮流感，業者表示想要藉此扭轉消費者對品牌印象。不僅如此，CACO複合旗艦店還結合飲品櫃檯，提供來店的VIP等級會員免費兌換門市限定的咖啡、橘子口味氣泡飲品，更能選擇自己喜歡的心情貼紙，貼在咖啡杯上的任意角落，提升品牌體驗。不過於開幕期間的1月20日至1月24日為止，無須任何消費，只要加入會員即可兌換飲料。同時，為了逛街樂趣，只要到店上並在Google給予五星好評即享有幸運餅乾一個，將隨機送出購物折扣券。

台牌CACO首度進駐台北敦南商圈，開設品牌第一家複合旗艦店。圖／CACO提供

除了開幕活動之外，CACO東區複合旗艦店也提供了最齊全授權產品，其中包括兩穿雙面外套，以羊羔毛的撞色層次感搭配防風風衣機能，並有著蠟筆小新、三眼怪等圖騰裝飾，一共推出五種顏色，是冬日必備的可愛保暖商品。另外，哈利波特粉絲不能錯過葛來分多大學衫以及史萊哲林麂皮連帽上衣，滾邊設計的哈利波特毛衣背心，也都能在店裡找到。

CACO複合旗艦店除了提供最齊全的IP授權服飾產品、配件之外，還在入口處設立飲品櫃檯，提供來店會員免費兌換限定飲品。圖／CACO提供

CACO兩穿雙面外套，以羊羔毛的撞色層次感搭配防風風衣機能，1,790元。圖／CACO提供