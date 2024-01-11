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菲董再造LV男裝！有詹皇加持代言 超狂限定店席捲全球

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LeBron James演繹路易威登2024春夏男裝形象廣告。圖／路易威登提供
LeBron James演繹路易威登2024春夏男裝形象廣告。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為全新男裝總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）執掌後創作的首個2024春夏男裝系列營造聲勢，推出一系列全球店鋪概念和活動，除了全球50多間精品店換上以去年大秀為靈感的店裝，打造菲董設計理想核心「LVERS」哲學沈浸式體驗空間，也自1月4日起，同步發布由NBA球星「詹皇」LeBron James代言的廣告，以及在一至三個月的期間內，選定特地地點開設以不同型態的限定店，並打造實體和數位形式呈現之Speedy包24小時「全球巡展」，讓本季男裝強勢席捲全球。

LeBron James演繹路易威登2024春夏男裝形象廣告。圖／路易威登提供
LeBron James演繹路易威登2024春夏男裝形象廣告。圖／路易威登提供

包括台灣在內，全球路易威登系列均為慶祝此系列上市，換上金色Damier格紋圖案，並裝飾包括豪斯曼式建築 (Haussmannian)在內的巴黎城市縮影，或重現大秀上的重現金色新橋。倫敦的Selfridges百貨公司不僅換上LOUIS VUITTON LOVERS櫥窗，更在一樓之開設快閃店，店內為一座由3D立體方塊搭建的巴黎新橋。而位於巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère除了巴黎報亭等打卡裝置，還在一樓特地開設了「紈絝子弟俱樂部」（dandy club）空間，販售成衣、禮品、香水和全新的攜帶式LV Nanogram喇叭；同樓層更設有秘密的Speedy房間，地下一 層則變成一個購物體驗兼音響工作室的區域，體現菲董創作此系列時的靈感框架。

倫敦Selfridges百貨公司路易威登限定店一隅。圖／路易威登提供
倫敦Selfridges百貨公司路易威登限定店一隅。圖／路易威登提供

而在首爾道山地區的路易威登永久性快閃店空間，外牆除了換上鍍金Damier格紋，內部還有特殊的照相亭及個人專屬明信片服務，並三樓提供特別製作的美食和甜點。所有造訪2024春夏男裝系列商店的顧客，凡消費一筆便可獲得印有2024春夏系列像素化之Damoflage圖案和經典LVERS標誌的限量版購物袋。

西好萊塢期間限定店內的秘密Speedy房間。圖／路易威登提供
西好萊塢期間限定店內的秘密Speedy房間。圖／路易威登提供

同時，為了向2024春夏男裝秀中重新詮釋的Speedy包款致敬而同步於線上線下登場的24小時Speedy包款「全球巡展」，除了在成都、上海、黃浦江上出現巨型充氣Speedy包，還透過路易威登的社群平台管道和應用程式中的濾鏡， 以CGI形式從上海航行到聖莫尼卡、紐約，最後到達品牌的故鄉 -- 終點站巴黎。

巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
紐約蘇活區期間限定店。圖／路易威登提供
紐約蘇活區期間限定店。圖／路易威登提供
西好萊塢期間限定店。圖／路易威登提供
西好萊塢期間限定店。圖／路易威登提供
倫敦Selfridges百貨公司路易威登限定店一隅。圖／路易威登提供
倫敦Selfridges百貨公司路易威登限定店一隅。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
紐約蘇活區期間限定店。圖／路易威登提供
紐約蘇活區期間限定店。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供
巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère限定裝潢。圖／路易威登提供

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