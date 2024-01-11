菲董再造LV男裝！有詹皇加持代言 超狂限定店席捲全球

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為全新男裝總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）執掌後創作的首個2024春夏男裝系列營造聲勢，推出一系列全球店鋪概念和活動，除了全球50多間精品店換上以去年大秀為靈感的店裝，打造菲董設計理想核心「LVERS」哲學沈浸式體驗空間，也自1月4日起，同步發布由NBA球星「詹皇」LeBron James代言的廣告，以及在一至三個月的期間內，選定特地地點開設以不同型態的限定店，並打造實體和數位形式呈現之Speedy包24小時「全球巡展」，讓本季男裝強勢席捲全球。

LeBron James演繹路易威登2024春夏男裝形象廣告。圖／路易威登提供

包括台灣在內，全球路易威登系列均為慶祝此系列上市，換上金色Damier格紋圖案，並裝飾包括豪斯曼式建築 (Haussmannian)在內的巴黎城市縮影，或重現大秀上的重現金色新橋。倫敦的Selfridges百貨公司不僅換上LOUIS VUITTON LOVERS櫥窗，更在一樓之開設快閃店，店內為一座由3D立體方塊搭建的巴黎新橋。而位於巴黎香榭麗舍大道100號的Louis Vuitton Résidence Éphémère除了巴黎報亭等打卡裝置，還在一樓特地開設了「紈絝子弟俱樂部」（dandy club）空間，販售成衣、禮品、香水和全新的攜帶式LV Nanogram喇叭；同樓層更設有秘密的Speedy房間，地下一 層則變成一個購物體驗兼音響工作室的區域，體現菲董創作此系列時的靈感框架。

倫敦Selfridges百貨公司路易威登限定店一隅。圖／路易威登提供

而在首爾道山地區的路易威登永久性快閃店空間，外牆除了換上鍍金Damier格紋，內部還有特殊的照相亭及個人專屬明信片服務，並三樓提供特別製作的美食和甜點。所有造訪2024春夏男裝系列商店的顧客，凡消費一筆便可獲得印有2024春夏系列像素化之Damoflage圖案和經典LVERS標誌的限量版購物袋。

西好萊塢期間限定店內的秘密Speedy房間。圖／路易威登提供