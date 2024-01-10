提早看見櫻花！嬌蘭攜手日本藝術家　限定月見粉櫻絕美

日本最著名的櫻花，向來在3～4月熱烈綻放，而現在有機會提早「看見」櫻花，嬌蘭為歌頌櫻花之美，由彩妝創意總監Violette，攜手日本藝術家品川亮（Ryo Shinagawa）合作，推出「ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏 月見粉櫻限定版」，其中Rouge G紅寶之吻高訂唇膏彩殼上，有著藝術風格的櫻花，呈現出絕美的風格。

日本藝術家品川亮是備受矚目的年輕畫家，受到日本現世非宗教藝術影響，而他在唇膏殼上重新呈現與詮釋日本藝術，此次設計靈感來自日本17世紀流行的藝術運動「琳派藝術（Rinpa）」，在金箔為底上作畫，充滿裝飾性風格。品川亮以此風格，在金色板上呈現出紛飛的櫻花，筆觸看似自然，卻能夠讓觀者一看，就能感受到櫻花紛飛的美景。