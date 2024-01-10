快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

提早看見櫻花！嬌蘭攜手日本藝術家　限定月見粉櫻絕美

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°69（月見粉櫻限定版）1,250元／紅寶之吻高訂唇膏彩殼（月見粉櫻限定版）1,350元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°69（月見粉櫻限定版）1,250元／紅寶之吻高訂唇膏彩殼（月見粉櫻限定版）1,350元。圖／嬌蘭提供

日本最著名的櫻花，向來在3～4月熱烈綻放，而現在有機會提早「看見」櫻花，嬌蘭為歌頌櫻花之美，由彩妝創意總監Violette，攜手日本藝術家品川亮（Ryo Shinagawa）合作，推出「ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏 月見粉櫻限定版」，其中Rouge G紅寶之吻高訂唇膏彩殼上，有著藝術風格的櫻花，呈現出絕美的風格。

日本藝術家品川亮是備受矚目的年輕畫家，受到日本現世非宗教藝術影響，而他在唇膏殼上重新呈現與詮釋日本藝術，此次設計靈感來自日本17世紀流行的藝術運動「琳派藝術（Rinpa）」，在金箔為底上作畫，充滿裝飾性風格。品川亮以此風格，在金色板上呈現出紛飛的櫻花，筆觸看似自然，卻能夠讓觀者一看，就能感受到櫻花紛飛的美景。

而為了搭配唇膏彩殼月見粉櫻限定版，也特別推出Rouge G紅寶之吻高訂唇膏 N°69（月見粉櫻限定版），推出如同櫻花瓣一般帶點杏仁色調的溫柔乾燥玫瑰色，2024年1月2日在嬌蘭線上旗艦店開賣，百貨專櫃1月15日上市。

嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏彩殼（月見粉櫻限定版），呈現出紛飛的櫻花／1,350元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏彩殼（月見粉櫻限定版），呈現出紛飛的櫻花／1,350元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°69（月見粉櫻限定版）1,250元／紅寶之吻高訂唇膏彩殼（月見粉櫻限定版）1,350元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°69（月見粉櫻限定版）1,250元／紅寶之吻高訂唇膏彩殼（月見粉櫻限定版）1,350元。圖／嬌蘭提供
日本藝術家品川亮（左）與嬌蘭彩妝創意總監Violette合照。圖／嬌蘭提供
日本藝術家品川亮（左）與嬌蘭彩妝創意總監Violette合照。圖／嬌蘭提供
日本藝術家品川亮為嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 月見粉櫻限定版創作。圖／嬌蘭提供
日本藝術家品川亮為嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 月見粉櫻限定版創作。圖／嬌蘭提供

櫻花 日本 藝術家

延伸閱讀

一哥陳昭榮開直播正式復出 靠168完全凍齡強調絕無醫美

日本石川強震 衛福部賑災專戶善款破2億元

22台灣藝術家x百件藝術創作 高美館「透景線」探索自然山水的虛實延伸

日本藝術家樋口裕子個展好評展出中 與紀伊國屋合推主題書區

相關新聞

王一博代言潮牌形象大片曝光 網：「這帥度真的要讓我斷氣了！」

從2021年開始，熱愛潮流文化與玩滑板的中國男星王一博就開始擔任EVISU品牌代言人，新年的開始雙方再度續約，也同步曝光全新春夏系列形象大片，立即就成為了網路熱議焦點。眾粉絲除了盛讚王一博依舊帥氣之外，更看到誇張的回應說「這帥度真的要讓我斷氣了！」，更有許多消費者敲碗想入手同款，高人氣可見一斑。

台灣麒麟進軍威士忌！「富士山麓」獨家禮盒送富士山杯

台灣麒麟在台深耕啤酒、調酒及飲料市場超過30年，今年正式宣布進軍威士忌市場，首度引進來自富士御殿場蒸溜所、由名人堂調酒師...

提早看見櫻花！嬌蘭攜手日本藝術家　限定月見粉櫻絕美

日本最著名的櫻花，向來在3～4月熱烈綻放，而現在有機會提早「看見」櫻花，嬌蘭為歌頌櫻花之美，由彩妝創意總監Violett...

新東方襖疊加刺繡、蝴蝶 ISABELLE WEN交融古今秀玩興

隨著2024農曆年即將來到，ISABELLE WEN溫慶珠推出2024新東方襖限量系列。以設計師溫慶珠的兒時記憶、加上個...

雞塊買1送1、套餐現省300！肯德基「12款優惠」限15天

龍年將至，肯德基自1月12日起，連續15天推出「歲末雞省小尾牙」優惠，包括上校雞塊、玉米濃湯、百事可樂等3款點心，均享「...

慵懶JENNIE裸足跳舞也太性感 香奈兒新廣告玩大風吹

新年伊始，香奈兒（CHANEL）以菱格紋裝飾的COCO CRUSH高級珠寶系列，也迎來全新作品：一款白金單邊耳扣，以及黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。