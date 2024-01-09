7-ELEVEN打造「高雄櫻花季」！BoA、SUPER JUNIOR-D&E、華莎輪番登場

在「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」成為2023年最熱門的音樂節之一後，統一超商於2024年打造全新品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」，活動將於3月22日至3月24日於高雄夢時代正對面廣場舉辦，今年集結超過30大品牌，邀請超過30組藝人輪番演出，更有3組國際韓星BoA、SUPER JUNIOR-D&E、華莎以及3組人氣日星FRUITS ZIPPER、中孝介、卡莉怪妞輪番登場；舞台活動豐富多元、拍照打卡裝置體驗等實體活動將超越以往規模。

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「7-ELEVEN高雄櫻花季」不僅將在場域內打造許多粉色櫻花拍照熱點外，更集結超過30大知名品牌，包括與內建AI應用的Google Pixel手機打造互動體驗區、百威啤酒、Corona可樂娜啤酒、雪山啤酒Busch Beer、台灣麒麟啤酒、艾德懷斯啤酒、三得利頂級啤酒、沖繩Orion奧利恩生啤酒、質感音樂館Johnnie Walker潮黑吧、開元食品清酒系列、Shinpaku Sake Bar、法蘭絲葡萄酒／Finesse Wine，還有臺虎精釀、SUNMAI金色三麥、啤酒肚釀製三大台灣在地啤酒品牌，更有Yamaha台灣山葉機車、快電商CHECKE 2 CHECK等體驗館，以及特別邀請《500輯》一起打造與推動「櫻花餐飲市集」，共同展現台灣創意生活的浪漫、美好，參加品牌數為歷年之最。

「7-ELEVEN高雄櫻花季」特別規劃超商館，販售特色酒種，並設立酒BAR販售現打啤酒，此外，還有CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、思樂冰專櫃等無酒精飲料，以及統一企業現場販售各式冰品、香腸、熱狗、茶飲、果汁、麵食等。此外，女神林襄、雅涵、芷霖、台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇、統一7-ELEVEN獅Uni-Girls Dora等也將到場舉辦見面會。

本次「7-ELEVEN高雄櫻花季」大手筆邀請了超過30組藝人演出，包括了去年底在台北／台南跨年演唱會演出的壓軸巨星，總計6組日韓巨星，包括首位打進美國告示牌排行榜「Billboard 200」的韓國天后BoA寶兒、去年曾來台開演唱會的SUPER JUNIOR-D&E、台北跨年演唱會演出的韓國知名女團MAMAMOO成員華莎；3組人氣日星包括台南跨年演唱會演出的日本「百變流行教主」卡莉怪妞、日本唱片大賞最優秀新人獎的「FRUITS ZIPPER」、還原經典浪漫的「海角七號」組合：中孝介×范逸臣×馬念先；另有Kimberley陳芳語、邱鋒澤、陳零九、陳勢安等輪番開唱。

全新音樂節品牌「7-ELEVEN高雄櫻花季」希望從今年開始打造最浪漫獨特的音樂慶典，讓消費者可以不用出國就能感受到浪漫的櫻花季氛圍。活動票價一般區週五899元，週六、週日每天999元，搖滾區則為1,199元，並特別規劃每天僅200席的超級搖滾座位區，讓粉絲可以在最近的距離觀賞演出，售價1,999元。1月10日中午12點起於ibon售票系統全面販售，每日票券數量皆有限、售完為止，更多資訊請上「高雄啤酒音樂節」粉絲專頁查詢。