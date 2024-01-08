讓人忍不住多看一眼的金球獎紅毯6美！泰勒絲太正了
第81屆金球獎頒獎典禮於美國洛杉磯時間2023年1月7日登場，由於金球獎在各方面都被視為奧斯卡金像獎的前哨戰，明星紅毯穿搭也不例外。今年最亮眼的明星之一無疑是一襲鑲滿亮片的Gucci亮綠色訂製長禮服在紅地毯上格外搶眼的泰勒絲（Taylor Swift），她以演唱會電影『泰勒絲：時代巡迴演唱會』一片榮獲「電影與票房成就獎」提名，特別鮮豔的造型由Gucci創意總監Sabato De Sarno操刀，搭配De Beers以負責任的方式開採的天然美鑽珠寶，混搭長度及肩的Arpeggia垂墜耳環、Dewdrop鑽石耳骨夾、De Beers Classic鑽石耳釘以及一系列鑽石戒指，營造出豐富而率性的層次光彩。
憑Netflix劇情片《五月的你，十二月的她》（May December）精湛表現入圍「音樂及喜劇類最佳女主角」的好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）穿著一襲Dior薄紗花朵刺繡高級訂製晚禮服，細膩繁複的刺繡展現高雅氣質，簡單襯以De Beers的一對耳環和鑽戒，展現她格外迷人的氣質。
同樣選穿Dior高級訂製禮服的珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），則是選了一襲海軍藍天鵝絨高級訂製長禮服，恰到好處的墜簡單大方又優雅，搭配Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral 18K金與鉑金鑲嵌主石逾6克拉的藍寶石鑽石耳環，以及Tiffany & Co.最新Blue Book高級珠寶系列幻海秘境的鑽石項鍊，逾11克拉鑽石鍊墜襯托美胸，大氣又性感。
VALENTINO品牌代言人佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）同樣是選擇了傳奇設計師Jean Schlumberger為Tiffany & Co.創作的珠寶，結合花卉與星辰的圖騰設計稱充滿奇幻感，並大膽以一系列黃鑽珠寶配稱鮮紅色的VALENTINO訂製服裝，別具個性魅力，出乎意料的配色別有趣味。
不過搭配得宜，即便是經典的黑白色，也能襯出有別以以往的時尚新意。當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）因演出以《旺卡》入圍音樂及喜劇類最佳男主角，穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝，搭配卡地亞黑白雙色鍊結項鍊，散發恰到好處的華麗搖滾氣息。氣質獨特的美國女星凱莉墨里根（Carey Mulligan）選穿的黑色合身抓皺禮服是來自Schiaparelli的骨董，搭配來自寶格麗的鑽石珠寶，垂墜耳環與身上垂墜的水鑽相得益彰，完美流露優雅氣息。
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