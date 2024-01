讓人忍不住多看一眼的金球獎紅毯6美！泰勒絲太正了

第81屆金球獎頒獎典禮於美國洛杉磯時間2023年1月7日登場,由於金球獎在各方面都被視為奧斯卡金像獎的前哨戰,明星紅毯穿搭也不例外。今年最亮眼的明星之一無疑是一襲鑲滿亮片的Gucci亮綠色訂製長禮服在紅地毯上格外搶眼的泰勒絲(Taylor Swift),她以演唱會電影『泰勒絲:時代巡迴演唱會』一片榮獲「電影與票房成就獎」提名,特別鮮豔的造型由Gucci創意總監Sabato De Sarno操刀,搭配De Beers以負責任的方式開採的天然美鑽珠寶,混搭長度及肩的Arpeggia垂墜耳環、Dewdrop鑽石耳骨夾、De Beers Classic鑽石耳釘以及一系列鑽石戒指,營造出豐富而率性的層次光彩。

憑Netflix劇情片《五月的你,十二月的她》(May December)精湛表現入圍「音樂及喜劇類最佳女主角」的好萊塢女星娜塔莉波曼(Natalie Portman)穿著一襲Dior薄紗花朵刺繡高級訂製晚禮服,細膩繁複的刺繡展現高雅氣質,簡單襯以De Beers的一對耳環和鑽戒,展現她格外迷人的氣質。

同樣選穿Dior高級訂製禮服的珍妮佛羅倫斯(Jennifer Lawrence),則是選了一襲海軍藍天鵝絨高級訂製長禮服,恰到好處的墜簡單大方又優雅,搭配Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral 18K金與鉑金鑲嵌主石逾6克拉的藍寶石鑽石耳環,以及Tiffany & Co.最新Blue Book高級珠寶系列幻海秘境的鑽石項鍊,逾11克拉鑽石鍊墜襯托美胸,大氣又性感。

VALENTINO品牌代言人佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)同樣是選擇了傳奇設計師Jean Schlumberger為Tiffany & Co.創作的珠寶,結合花卉與星辰的圖騰設計稱充滿奇幻感,並大膽以一系列黃鑽珠寶配稱鮮紅色的VALENTINO訂製服裝,別具個性魅力,出乎意料的配色別有趣味。