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讓人忍不住多看一眼的金球獎紅毯6美！泰勒絲太正了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
泰勒絲穿Gucci亮綠色訂製長禮服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
泰勒絲穿Gucci亮綠色訂製長禮服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供

第81屆金球獎頒獎典禮於美國洛杉磯時間2023年1月7日登場，由於金球獎在各方面都被視為奧斯卡金像獎的前哨戰，明星紅毯穿搭也不例外。今年最亮眼的明星之一無疑是一襲鑲滿亮片的Gucci亮綠色訂製長禮服在紅地毯上格外搶眼的泰勒絲（Taylor Swift），她以演唱會電影『泰勒絲：時代巡迴演唱會』一片榮獲「電影與票房成就獎」提名，特別鮮豔的造型由Gucci創意總監Sabato De Sarno操刀，搭配De Beers以負責任的方式開採的天然美鑽珠寶，混搭長度及肩的Arpeggia垂墜耳環、Dewdrop鑽石耳骨夾、De Beers Classic鑽石耳釘以及一系列鑽石戒指，營造出豐富而率性的層次光彩。

憑Netflix劇情片《五月的你，十二月的她》（May December）精湛表現入圍「音樂及喜劇類最佳女主角」的好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）穿著一襲Dior薄紗花朵刺繡高級訂製晚禮服，細膩繁複的刺繡展現高雅氣質，簡單襯以De Beers的一對耳環和鑽戒，展現她格外迷人的氣質。

同樣選穿Dior高級訂製禮服的珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence），則是選了一襲海軍藍天鵝絨高級訂製長禮服，恰到好處的墜簡單大方又優雅，搭配Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral 18K金與鉑金鑲嵌主石逾6克拉的藍寶石鑽石耳環，以及Tiffany & Co.最新Blue Book高級珠寶系列幻海秘境的鑽石項鍊，逾11克拉鑽石鍊墜襯托美胸，大氣又性感。

VALENTINO品牌代言人佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）同樣是選擇了傳奇設計師Jean Schlumberger為Tiffany & Co.創作的珠寶，結合花卉與星辰的圖騰設計稱充滿奇幻感，並大膽以一系列黃鑽珠寶配稱鮮紅色的VALENTINO訂製服裝，別具個性魅力，出乎意料的配色別有趣味。

不過搭配得宜，即便是經典的黑白色，也能襯出有別以以往的時尚新意。當紅男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）因演出以《旺卡》入圍音樂及喜劇類最佳男主角，穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝，搭配卡地亞黑白雙色鍊結項鍊，散發恰到好處的華麗搖滾氣息。氣質獨特的美國女星凱莉墨里根（Carey Mulligan）選穿的黑色合身抓皺禮服是來自Schiaparelli的骨董，搭配來自寶格麗的鑽石珠寶，垂墜耳環與身上垂墜的水鑽相得益彰，完美流露優雅氣息。

泰勒絲配戴的De Beers Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，約59,000元。圖／De Beers提供
泰勒絲配戴的De Beers Dewdrop 18K白金鑽石耳骨夾，約59,000元。圖／De Beers提供
提摩西夏勒梅穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝。圖／Celine提供
提摩西夏勒梅穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝。圖／Celine提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Tiffany 18K金與鉑金鋪鑲主石逾4克拉濃彩黃鑽戒指。圖／Tiffany提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Tiffany 18K金與鉑金鋪鑲主石逾4克拉濃彩黃鑽戒指。圖／Tiffany提供
娜塔莉波曼配戴的De Beers Lea高級珠寶鉑金鑽石耳環。圖／De Beers提供
娜塔莉波曼配戴的De Beers Lea高級珠寶鉑金鑽石耳環。圖／De Beers提供
泰勒絲配戴的De Beers Arpeggia 18K白金單行鑽石手鍊，約55萬元。圖／De Beers提供
泰勒絲配戴的De Beers Arpeggia 18K白金單行鑽石手鍊，約55萬元。圖／De Beers提供
提摩西夏勒梅穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝。圖／Celine提供
提摩西夏勒梅穿著Celine Homme by Hedi Slimane黑色刺繡套西裝。圖／Celine提供
娜塔莉波曼穿Dior高級訂製服配戴De Beers珠寶。圖／Dior提供
娜塔莉波曼穿Dior高級訂製服配戴De Beers珠寶。圖／Dior提供
美國女星凱莉墨里根穿Schiaparelli骨董禮服配戴寶格麗頂級珠寶。圖／寶格麗提供
美國女星凱莉墨里根穿Schiaparelli骨董禮服配戴寶格麗頂級珠寶。圖／寶格麗提供
泰勒絲配戴的De Beers Classic 18K白金五行密釘鑲鑽戒指，約47萬2,000元。圖／De Beers提供
泰勒絲配戴的De Beers Classic 18K白金五行密釘鑲鑽戒指，約47萬2,000元。圖／De Beers提供
泰勒絲穿Gucci亮綠色訂製長禮服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／Gucci提供
泰勒絲穿Gucci亮綠色訂製長禮服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／Gucci提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Jean Schlumberger by Tiffany Flowers and Stars 18k金與鉑金鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Jean Schlumberger by Tiffany Flowers and Stars 18k金與鉑金鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Tiffany 18K金與鉑金鑲嵌主石逾2克拉的濃彩黃鑽及鑽石耳環。圖／Tiffany提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Tiffany 18K金與鉑金鑲嵌主石逾2克拉的濃彩黃鑽及鑽石耳環。圖／Tiffany提供
珍妮佛羅倫斯穿Dior高級訂製禮服配戴Tiffany珠寶。圖／Dior提供
珍妮佛羅倫斯穿Dior高級訂製禮服配戴Tiffany珠寶。圖／Dior提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Tiffany鉑金鋪鑲主石逾6克拉鑽石戒指。圖／Tiffany提供
佛蘿倫絲普伊配戴的Tiffany鉑金鋪鑲主石逾6克拉鑽石戒指。圖／Tiffany提供
珍妮佛羅倫斯配戴的Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral 18K金與鉑金鑲嵌主石逾6克拉的藍寶石鑽石耳環。圖／Tiffany提供
珍妮佛羅倫斯配戴的Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral 18K金與鉑金鑲嵌主石逾6克拉的藍寶石鑽石耳環。圖／Tiffany提供
凱莉墨里根配戴的BVLGARI頂級鑽石耳環。圖／寶格麗提供
凱莉墨里根配戴的BVLGARI頂級鑽石耳環。圖／寶格麗提供
泰勒絲配戴的De Beers Arpeggia高級珠寶18K白金三行鑽石耳環，約203萬5,000元。圖／De Beers提供
泰勒絲配戴的De Beers Arpeggia高級珠寶18K白金三行鑽石耳環，約203萬5,000元。圖／De Beers提供
VALENTINO品牌代言人佛蘿倫絲普伊穿VALENTINO訂製服裝配戴Tiffany珠寶。圖／VALENTINO提供
VALENTINO品牌代言人佛蘿倫絲普伊穿VALENTINO訂製服裝配戴Tiffany珠寶。圖／VALENTINO提供
珍妮佛羅倫斯配戴的Tiffany 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue鉑金與18K金鑲嵌主石逾11克拉鑽石鍊墜。圖／Tiffany提供
珍妮佛羅倫斯配戴的Tiffany 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue鉑金與18K金鑲嵌主石逾11克拉鑽石鍊墜。圖／Tiffany提供
凱莉墨里根配戴的BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
凱莉墨里根配戴的BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供

鑽石 珠寶 泰勒絲 金球獎

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