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除舊佈新必備4大家電 燦坤滿額送Dyson再抽極光雙人遊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
到燦坤買指定機型洗衣機獨家享5年免費延長保固，指定滾筒洗衣機舊換新再送1,000燦坤K幣。圖／燦坤提供
到燦坤買指定機型洗衣機獨家享5年免費延長保固，指定滾筒洗衣機舊換新再送1,000燦坤K幣。圖／燦坤提供

農曆春節倒數1個月，又到了除舊佈新的時刻！燦坤「祥龍迎新購物節」新年準備好規格齊全、款式豐富的3C家電陪大家迎新春，即日起至1月17日，全館8折起、滿額就抽祥龍金幣及Dyson吸塵器，登錄再抽「阿拉斯加奢華極光雙人遊」行程。活動期間購買指定電視、冰箱、洗衣機、筆電商品，刷9大銀行信用卡並分3/6/8期，再享最高2,000元現折回饋。

本檔特別推薦居家必備省時省力4款家電，買指定機型洗衣機獨家享5年免費延長保固，指定滾筒洗衣機舊換新再送1,000燦坤K幣。石頭S8 Pro Ultra掃地機器人活動價只要28,888元，再送原廠好禮。LG A9K系列快清式無線吸塵器，活動價直降4,000元、獨家送原廠除塵螨頭；還有吸塵、洗地、除螨一機三用的Dyson V12s乾溼全能洗地吸塵器，活動價現省8,000元再送好禮。

迎接年節聚餐大魚大肉後的杯盤狼藉，省力省水的洗碗機也推優惠，凡購買BOSCH、Miele、LG洗碗機，獨家送最高價值4,500元的鍋具組。凡購買指定一級節能冰箱滿3.5萬，燦坤獨家贈送精選好禮3選1；日本製冰箱指定單品贈送市值5,680元的OZEN智能折疊清洗機，再享5年免費延長保固。

2024年度「住宅家電汰舊換新節能補助」加碼新上路，全館冰箱、空調7.5折起，選購一級能效機種還可享節能補助及貨物稅減徵，最高再現省5,000元，累積環保綠點至燦坤購機，還可額外享有週末回饋最高2,000元。

三星55型OLED電視活動價5萬元有找，登錄送原廠Soundbar，燦坤加碼再送最高價值5,990元的小家電，指定三星77型OLED機種滿額加贈14,600元的Dyson吹風機。

熱銷款iPhone 15 Pro 512GB現折2,844元、iPhone 15 256GB現折1,938元，再送市價790元保護貼。指定款MacBook Air 15吋M2直降4,000元，符合教育價資格還可再享額外優惠折抵。全館筆電直降4.2折起，購買筆電加購Microsoft 365享999元獨家優惠，指定機型再送後背包或電競耳機。

燦坤線上購物同步推出「心新向龍購物節–除舊佈新抽好禮」，單筆滿2,024元登記抽LG CordZero R5T濕拖清潔機器人、聲寶路徑導航掃地機器人；下單任一商品至燦坤LINE官方帳號私訊小編，並曬出訂單編號，即可再參加SHARP 360度呼吸圓柱空氣清淨機抽獎；即日起至1月17日期間天天簽到加碼送最高1,888元購物金。

住宅燃氣器具補助元旦起正式上路，4月底前凡購買一級或二級能效的瓦斯爐或熱水器，每台可領1,000至3,000元不等的補助金，1月31日前燦坤線上購物加碼最高回饋51%！指定瓦斯爐、熱水器商品最高現折5,900元，燦坤加碼再送最高5,700元購物金，多重優惠層層疊加累積最高回饋超過12,600元。

大掃除推薦吸塵、洗地、除螨一機三用的Dyson V12s乾溼全能洗地吸塵器，活動價現省8,000元再送好禮。圖／燦坤提供
大掃除推薦吸塵、洗地、除螨一機三用的Dyson V12s乾溼全能洗地吸塵器，活動價現省8,000元再送好禮。圖／燦坤提供
燦坤9大電視品牌5.5折起，還可再享最高2,000元現折回饋。圖／燦坤提供
燦坤9大電視品牌5.5折起，還可再享最高2,000元現折回饋。圖／燦坤提供
凡購買指定一級節能冰箱滿3.5萬，燦坤獨家贈送精選好禮3選1；選購一級能效機種還可享補助最高5,000元。圖／燦坤提供
凡購買指定一級節能冰箱滿3.5萬，燦坤獨家贈送精選好禮3選1；選購一級能效機種還可享補助最高5,000元。圖／燦坤提供
燦坤祥龍迎新購物節全館8折起、滿額就抽祥龍金幣及Dyson吸塵器，登錄再抽阿拉斯加奢華極光雙人遊行程。圖／燦坤提供
燦坤祥龍迎新購物節全館8折起、滿額就抽祥龍金幣及Dyson吸塵器，登錄再抽阿拉斯加奢華極光雙人遊行程。圖／燦坤提供

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