除舊佈新必備4大家電 燦坤滿額送Dyson再抽極光雙人遊

農曆春節倒數1個月，又到了除舊佈新的時刻！燦坤「祥龍迎新購物節」新年準備好規格齊全、款式豐富的3C家電陪大家迎新春，即日起至1月17日，全館8折起、滿額就抽祥龍金幣及Dyson吸塵器，登錄再抽「阿拉斯加奢華極光雙人遊」行程。活動期間購買指定電視、冰箱、洗衣機、筆電商品，刷9大銀行信用卡並分3/6/8期，再享最高2,000元現折回饋。

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