買1送1來了！「辻利茶舗」快閃新竹　草莓抹茶大福開賣

源自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，以經典的抹茶拿鐵、濃茶卷等商品為招牌。1月8日起，辻利茶舗將於新竹巨城限時快閃，率先推出全新「莓好抹茶大福」，同時還有「莓好抹茶拿鐵（冷）」回歸市場，現場並提供多款「買1送1」優惠。另外遠百信義A13店還將獨家推出「辻利霜淇淋佐手作草莓醬」，為新春增色添彩。

新推出的「莓好抹茶大福」，將草莓包裹自製的丸倉抹茶白豆沙，最後再包入軟糯的大福皮中，藉由草莓的酸甜與抹茶茶韻相互輝映，2入原價195元，特價169元。三度回歸市場的「莓好抹茶拿鐵（冷）」，使用現刷抹茶搭配牛奶，再加入微酸微甜的手工草莓醬，帶來豐富的層次滋味，每杯155元。兩款品項自1月8日起，率先於新竹巨城快閃店開賣，同時還有「莓好抹茶大福＋莓好抹茶拿鐵（冷）」的組合，優惠價279元，約享79折。

此外，遠百信義A13店並推出獨家的「辻利霜淇淋佐手作草莓醬」。將日式抹茶霜淇淋淋上自家手工熬製的草莓醬，滋味香濃不膩口，同時還有富彈性的白玉增添口感，每份135元。

「辻利茶舗」自1月8日起將再度快閃新竹巨城，除了提供經典商品、道地抹茶體驗外，特別帶來冬季限定的「抹茶焦糖海鹽堅果卷」，原價725元，快閃價699元。2024辰龍年全新禮盒「辻利茶心摯禮」售價750元，快閃價699元。1月20日至1月21日，買「抹茶焦糖海鹽堅果卷」1片，贈送「辻利抹茶拿鐵」1杯，原價295元，優惠價150元，每日限量20組，每人限購1組。