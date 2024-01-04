Pierre Hermé風味咖啡回歸！Nespresso禮盒送東京機票

農曆新年即將到來，Nespresso即日起（1/4）推出龍年限量版「晨耀新春開運咖啡禮盒」，內含多款充滿濃厚年節氛圍的咖啡膠囊組合、花開富貴限量款馬克杯與祥龍開運刮刮卡，有機會刮出星宇航空東京來回機票（價值20,000元）、Nespresso萬元購物金、咖啡機奶泡機組合或是熱門配件。

延續每年Nespresso新春咖啡禮盒熱賣盛況，今年Nespresso再度推出「晨耀新春開運咖啡禮盒」。Original系列精選10款經典咖啡膠囊，新春優惠價2,630元（價值3,400元）；Vertuo系列則精選8款迷人且各具獨特香調的咖啡膠囊，新春優惠價2,730元（價值3,580元），1/7全台上市。兩系列禮盒除了外盒造型以華人文化經典的節慶紅色燈籠搭配龍形圖騰，營造吉祥喜氣的過節氛圍外，禮盒中精選呼應年節喜慶的紅色與金色系的咖啡膠囊，並搭配多款經典風味，讓收禮者感受滿滿咖啡醇香的開春好運。

此外，在台擁有高人氣的法國頂級甜點品牌Pierre Hermé星耀巴黎系列，也再度強勢回歸，包括最受歡迎的「覆盆莓風味」和「烤榛果風味」咖啡，無需遠赴巴黎就能感受頂級甜點的美好滋味。