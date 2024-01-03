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「青花椒霜淇淋」快嘗鮮！全家便利商店推「青花驕」10款聯名美食　「夯番薯＋青花椒梅香椒鹽」必吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「Fami!ce青花椒霜淇淋」復刻青花驕店內吃法，將小農牛奶或比利時巧克力霜淇淋淋上以九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，1月5日起限量開賣，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「Fami!ce青花椒霜淇淋」復刻青花驕店內吃法，將小農牛奶或比利時巧克力霜淇淋淋上以九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，1月5日起限量開賣，售價49元。圖／全家便利商店提供

台灣愛吃辣風氣盛行，香辣暖胃的麻辣鍋更堪稱國民美食，去年全家便利商店首度攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」推出多款現烤美食及冷凍袋裝小吃，上市3個月即創下5,000萬業績。延續前一波熱銷好評，今年雙方再度強強聯手端出10款椒香美食，由超人氣明星商品Fami!ce全家霜淇淋領軍，1月5日限量開賣「青花椒霜淇淋」，復刻青花驕店內冰品吃法，將小農牛奶或比利時巧克力霜淇淋淋上以九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，獨特椒麻風味與霜淇淋奶香完美融合，每一口都有驚喜。

「全家」與「青花驕」再度攜手，自1月5日起接續推出10款聯名椒香美食，結合Fami!ce全家霜淇淋、夯番薯、SOHOT炎選等超人氣明星商品，嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感，全系列商品同步換上青奢時尚的聯名包裝，從正餐到甜點都有「辛」意，預估新品上市可再帶動相關品類業績成長1至2成。

1月5日首波開賣「Fami!ce青花椒霜淇淋」，主打淋上以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，鮮、香、麻、甜綻放獨特椒麻風味，與霜淇淋完美結合，締造綿延入心的鮮麻尾韻，結合經典小農牛奶或比利時巧克力風味都別具風味，更可搭配限量青綠色霜淇淋餅皮及專屬聯名霜淇淋紙杯，為生活再添儀式感，售價49元。1月5日起購買Fami!ce霜淇淋送青花椒麻香淬油1包，數量有限、送完為止。

1月10日第二波「青花驕」聯名9款椒香美食接力登場，打開「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」便可查詢鄰近販售店舖。

「全家」夯番薯搭配以江津青花椒粉與梅粉調和的限量「青花椒梅香椒鹽」，鮮麻椒香與番薯香甜滋味完美結合；鮮食調理麵端出「青花椒麻雞肉拌麵」，拌醬以青花椒粉、丁香等香料打造獨特香氣，軟嫩炙烤腿肉丁搭配Q彈寬浪花麵，售價89元；「青花椒麻嫩雞胸」嚴選國產雞胸肉以獨特辛香料入味，售價69元；「青花椒麻辣川耳」以獨家麻辣醬汁調和川耳，口感香辣爽脆；「青花椒麻鮪魚麵包」內餡以江津九葉青花椒入料調味，再淋上麻辣青花椒醬，麻而不辣，售價39元。

除鮮食商品外，「全家」SOHOT炎選同步推出2款涮嘴新品，現烤點心「青花椒麻辣金磚」將熱銷的香蒜金磚與青花驕特製麻辣醬美味結合，售價39元；烤炸物「青花椒麻豬肉串」運用獨家辣椒醬結合軟嫩梅花豬肉串，辣麻滋味令人大滿足，售價55元，1月10日至3月5日SOHOT炎選任2件再享8折優惠。

冷凍袋裝「青麻椒雪花牛肉麵」以獨門青麻椒湯頭，搭配鮮嫩雪花牛肉，滋味辛香鮮麻；「青花椒麻香酥炸雞球」鮮嫩多汁的雞塊結合麻香滋味，是副餐或宵夜的新選擇。1月10日至2月6日於「全家」購買青花驕聯名產品任1款，加碼送價值328元的青花驕「鮮蝦滑」兌換券（限至青花驕門店內用消費使用）。

1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，冷凍袋裝「青麻椒雪花牛肉麵」以獨門青麻椒湯頭，搭配鮮嫩雪花牛肉；「青花椒麻香酥炸雞球」鮮嫩多汁的雞塊結合麻香滋味，是宵夜最佳選擇。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，冷凍袋裝「青麻椒雪花牛肉麵」以獨門青麻椒湯頭，搭配鮮嫩雪花牛肉；「青花椒麻香酥炸雞球」鮮嫩多汁的雞塊結合麻香滋味，是宵夜最佳選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，1月5日限量開賣「青花椒霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，1月5日限量開賣「青花椒霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，冷藏鮮食聯名推出「青花椒麻嫩雞胸」與「青花椒麻辣川耳」。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，冷藏鮮食聯名推出「青花椒麻嫩雞胸」與「青花椒麻辣川耳」。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，「青花椒麻雞肉拌麵」拌醬以青花椒粉、丁香等香料打造獨特香氣，軟嫩炙烤腿肉丁搭配Q彈寬浪花麵，打造涮嘴美味。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，「青花椒麻雞肉拌麵」拌醬以青花椒粉、丁香等香料打造獨特香氣，軟嫩炙烤腿肉丁搭配Q彈寬浪花麵，打造涮嘴美味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」再度攜手，1月10日起SOHOT炎選推出2款涮嘴新品「青花椒麻辣金磚」、「青花椒麻豬肉串」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」再度攜手，1月10日起SOHOT炎選推出2款涮嘴新品「青花椒麻辣金磚」、「青花椒麻豬肉串」。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，「夯番薯」搭配限量「青花椒梅香椒鹽」，鮮麻椒香與番薯香甜滋味完美結合。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，「夯番薯」搭配限量「青花椒梅香椒鹽」，鮮麻椒香與番薯香甜滋味完美結合。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，1月5日起陸續推出10款椒香美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，1月5日起陸續推出10款椒香美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」麻辣鍋聯名推出「Fami!ce青花椒霜淇淋」，主打淋上以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，鮮、香、麻、甜綻放獨特椒麻風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」麻辣鍋聯名推出「Fami!ce青花椒霜淇淋」，主打淋上以江津九葉青花椒提煉的「青花椒麻香淬油」，鮮、香、麻、甜綻放獨特椒麻風味。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，「青花椒麻鮪魚麵包」內餡以江津九葉青花椒入料調味，再淋上麻辣青花椒醬，麻而不辣。圖／全家便利商店提供
1月10日起全家便利商店第二波「青花驕」聯名椒香美食接力登場，「青花椒麻鮪魚麵包」內餡以江津九葉青花椒入料調味，再淋上麻辣青花椒醬，麻而不辣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」麻辣鍋聯名推出「Fami!ce青花椒霜淇淋」，嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「青花驕」麻辣鍋聯名推出「Fami!ce青花椒霜淇淋」，嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「青花驕」美味連發，1月5日起由Fami!ce霜淇淋領軍，陸續推出10款椒香美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「青花驕」美味連發，1月5日起由Fami!ce霜淇淋領軍，陸續推出10款椒香美食。圖／全家便利商店提供

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