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G-SHOCK點亮你的潮流風格 腕表結合復古錄音帶色彩就是有話題

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK以復古卡式錄音帶的鮮豔色彩為靈感，推出全新MIX TAPE系列設計，外型搶眼有話題。
G-SHOCK以復古卡式錄音帶的鮮豔色彩為靈感，推出全新MIX TAPE系列設計，外型搶眼有話題。

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK產品，總是自帶「潮流感」，且能因應時下氛圍推出適合點亮穿搭的表款。此次品牌以復古卡式錄音帶的鮮豔色彩為靈感，推出全新MIX TAPE系列設計，外型搶眼有話題，同時為了感謝消費者的愛戴，還推出購物滿額即贈獨家手機吊繩與造型夾片組，來點綴造型。

致力於打造耐撞抗震又兼具潮流時尚表款的G-SHOCK，此次帶來MIX TAPE系列是以復古卡式錄音帶的鮮豔色彩為靈感，帶領消費者一同回到1980年。許多人沒經歷過的80年代，卻是卡式錄音帶的全盛時期，雖然因為CD的出現而消逝，但獨特的聆聽音樂體驗，卻是難以被取代，因此成為時代經典。而全新MIX TAPE系列表款集結G-SHOCK款熱賣型號，包括經典數位款DW-5610、三眼表盤設計款DW-5900、大表殼款GA-100，以及具備正面按鈕設計的GA-700，搭配紅、黃、綠、黑等鮮豔搶眼配色而成。

MIX TAPE系列DW-5610MT-1腕表更是採用多彩的不鏽鋼與樹脂綜合表帶，展露復古懷舊情懷。圖／CASIO提供
MIX TAPE系列DW-5610MT-1腕表更是採用多彩的不鏽鋼與樹脂綜合表帶，展露復古懷舊情懷。圖／CASIO提供

系列中的DW-5610MT-1更是採用多彩的不鏽鋼與樹脂綜合表帶，展露復古懷舊情懷，喚起六、七年級生的青春回憶，同時也引領新生代感受曾盛極一時的文化風潮。MIX TAPE系列表款皆配備防水200公尺、耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能更是能滿足日常生活需求。另外，CASIO為了感謝消費者，從即日起到1月12日凡在官方商城，不限品牌消費金額滿3,000元即贈獨家手機吊繩與造型夾片組，送完為止。

CASIO為了感謝消費者，從即日起到1月12日凡在官方商城，不限品牌消費金額滿3,000元即贈獨家手機吊繩與造型夾片組，送完為止。圖／CASIO提供
CASIO為了感謝消費者，從即日起到1月12日凡在官方商城，不限品牌消費金額滿3,000元即贈獨家手機吊繩與造型夾片組，送完為止。圖／CASIO提供

G-SHOCK MIX TAPE系列GA-700MT-1A9腕表，3,900元。圖／CASIO提供
G-SHOCK MIX TAPE系列GA-700MT-1A9腕表，3,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK MIX TAPE系列GA-100MT-1A3腕表，3,600元。圖／CASIO提供
G-SHOCK MIX TAPE系列GA-100MT-1A3腕表，3,600元。圖／CASIO提供

G-SHOCK MIX TAPE系列DW-5900MT-1A4腕表，3,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK MIX TAPE系列DW-5900MT-1A4腕表，3,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK MIX TAPE系列DW-5610MT-1腕表，6,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK MIX TAPE系列DW-5610MT-1腕表，6,500元。圖／CASIO提供

消費者 品牌

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