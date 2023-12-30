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樋口裕子展來台 限定周邊獨賣
由聯合數位文創與日本朝日新聞社共同主辦的「奇幻動物森林 樋口裕子展」今在中正紀念堂二、三展廳登場。展覽集結超人氣藝術家樋口裕子多年藝術創作，包含經典繪本創作、海報設計及包羅萬象的立體展示等，還有台灣站獨家的經典角色立體化的拍照打卡區等。
朝日新聞社代表山內健先生說，許多周邊商品只有在台灣才買得到，是日本展沒有的，希望台灣民眾能抱著期待的心情前來觀賞樋口裕子的展覽。
「奇幻動物森林 樋口裕子展」自即日起至明年四月七日在中正紀念堂二、三展廳展出。全票每張四二○元，在udn售票網（https://reurl.cc/134L7G）、ibon、KKDAY、KLOOK、博客來與ACCUPASS熱賣中，詳情可上官網查詢https://uevent.udnfunlife.com。
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