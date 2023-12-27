長榮空廚攜手全家便利商店 合資創業搶攻國內鮮食市場

空廚業龍頭「長榮空廚」與「全家便利商店」今天（27日）宣布，雙方共同出資成立「長家國際食品公司」，攜手跨足國內鮮食市場。新公司揭牌儀式由長家國際食品公司董事長柯金成、總經理黃國龍、長榮航空董事長林寶水及全家便利商店董事長葉榮廷共同主持。

長榮航空董事長林寶水表示，很高興看到長榮空廚與全家便利商店強強聯手，成立長家國際食品公司，其首要任務是為全家便利商店生產全台通路所需要的義大利麵，未來能成為全家義大利麵的生產基地。長家公司自日本引進全台第一條自動化義大利麵產線，從源頭煮麵到後端塗抹封裝都是一氣呵成，借助自動化設備優化生產效能，相信未來成果可期。

長榮空廚暨長家國際食品公司董事長柯金成指出，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時也積極展開多角化經營，其營運中心已於2018年5月移轉至桃機園區內全新建造的新廠。為有效活化原有廠區，長榮空廚積極尋求異業通路商合作，此時全家便利商店也正研議如何提高快速成長的鮮食產能，雙方一拍即合，攜手成立長家國際食品公司，共同經營國內食品市場。

柯金成進一步表示，雙方經過多次討論，在連鎖超商通路及未來鮮食產業需求激增的基礎下，共同商議以長榮空廚陣容堅強的研發團隊為後盾，複製其在機上餐點的成功經驗，並藉由雙方品牌加持、技術及管理層面的交流學習，對應全家便利商店全台超過4,200家店舖的強勢需求，共享經營成果，共同提升品牌知名度及全球競爭力。

全家便利商店董事長葉榮廷透露，鮮食為便利商店產業差異化的吸客關鍵，近三年全家泛鮮食皆保持至少一成以上的高速成長，今年佔總營收比例更突破三成大關，顯示民眾便利餐食的剛性需求強勁，故此次雙方合作將擴大全家鮮食產業鏈的佈局，也透過跨產業的技術交流與應用，推升全家鮮食產品的獨特性與競爭力。

長家國際食品表示，看好台灣義大利麵市場每年成長20%的幅度，揭牌後首要營運亮點即是斥資數千萬從日本引進全台第一套自動化義大利麵產線，結合前端調理和後端包裝兩條生產線，透過自動化設備從煮麵到組裝製程一氣呵成。搭配包裝線上之自動抹醬機，每小時單一產線最大量可生產2,000份義大利麵，相較於傳統生產線產能提升將近70%，透過自動分線機串接兩條生產線每小時的整體產量可達4,000份以上。

長家國際食品總經理黃國龍指出，近年來鮮食商品帶來的便利性，已成為現今多數消費者餐食選擇的主流，要在競爭的市場上脫穎而出，勢必需要結合設備的優勢及完善的管理規劃，在雙方團隊共同努力下，預估明年長家國際食品每日產能可達10萬份，未來更可上看20萬份，產值相當可觀。