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一生可領7次！文化幣擴大發放明年1月20日上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化幣擴大發放自明年1月20日上路。圖／文化部提供
文化幣擴大發放自明年1月20日上路。圖／文化部提供

今年6月首次發放18歲到21歲的文化成年禮金，7月宣布明年起擴大發放給16歲到22歲。文化部長史哲今表示，常態化的16歲到22歲文化幣將自明年1月20日起發放，16歲青年一生領7次，可使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，使用期限至113年12月31日止。文化部同時也透露1200點放大至2200點使用攻略，歡迎16-22歲青年提前規畫最聰明的文化幣使用方式。

史哲表示，今年首次發放的文化幣，推行至今約半年，領取率高達8成，與法國等歐洲國家推行經驗相較，絲毫不遜色，更顯現台灣青年對於藝文活動參與的熱情。因此，在行政院長陳建仁大力支持下，文化幣政策自明年起編入文化部公務預算，成為常態化政策。

文化部表示，113年文化幣適用對象將從原本的18歲道21歲，擴大至16歲到22歲，受惠人數也從100萬人增加至150萬人。只要是出生日期在91年1月1日至97年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在113年1月20日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣。

文化部指出，為刺激消費，112年文化幣特別推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動。

文化部透露2個「賺最多」的使用方式。被認為「最會算」代表的同學，先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，又放大1000點點數。另一位同學則是選擇將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋，成為「最死忠支持國片」代表。

文化部提醒，今年度針對18歲到21歲發放的文化幣仍可繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16歲22歲文化幣。

文化部 青年

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