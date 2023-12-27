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年節最潮科技禮 ROG電競風麻將只送不賣 金士頓萌龍隨身碟Q萌登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ROG玩家共和國應景推出「ROG漂浮麻將星際黑限定版」，搭配純黑金屬收納盒，打造地表最潮麻將。圖／華碩提供
ROG玩家共和國應景推出「ROG漂浮麻將星際黑限定版」，搭配純黑金屬收納盒，打造地表最潮麻將。圖／華碩提供

提前為喜氣洋洋的農曆新年做好準備，科技品牌紛紛推出年節限定周邊商品，為日常生活增添趣味年味。

每年都會推出限量生肖隨身碟的金士頓，近日正式揭曉Q萌系列生肖碟的最新生力軍「萌龍」隨身碟，嫩綠色飛龍的圓胖外觀搭配前衛的金色龐克髮型，呆萌中又帶點喜感、療癒指數百分百，龍尾巴還有貼心吊飾孔，可自行搭配鑰匙圈或掛繩。且不只隨身碟本身超吸睛，連外包裝都別出心裁以蛋殼造型設計。規格上則採用128GB超大容量與最高200MB/s的傳輸速度，不論自用收藏或是新年贈禮都是超應景又實用。

另外一款令玩家瘋狂的則是ROG玩家共和國應景推出「ROG漂浮麻將星際黑限定版」，首度將有百年歷史的「國民桌遊」與「電玩科技」元素結合，打造地表最潮麻將。運用品牌一貫的星際黑、日蝕灰與警示紅色彩元素，並將ROG電競筆電的透明設計再現於麻將，讓背面的ROG無懼之眼就像漂浮在宇宙中，其中「一筒」、「一條」牌面更藏有ROG LOGO小驚喜；搭配充滿ROG設計語彙的牌尺、紅色骰子、金屬方向環，全部收在純黑金屬收納盒裡，質感與份量兼具，非常值得收藏。這麼潮的麻將只送不賣！即日起購買指定款ROG Zephyrus Duo 16或ROG Zephyrus G14電競筆電，登錄即送，限量30組。

ROG漂浮麻將中「一筒」、「一條」牌面藏有ROG LOGO小驚喜，另搭配充滿ROG設計語彙的牌尺、紅色骰子、金屬方向環。圖／華碩提供
ROG漂浮麻將中「一筒」、「一條」牌面藏有ROG LOGO小驚喜，另搭配充滿ROG設計語彙的牌尺、紅色骰子、金屬方向環。圖／華碩提供
金士頓2024限量萌龍隨身碟，建議售價599元，凡購買即贈品牌限量雙龍騰飛紅包組1組。圖／金士頓提供
金士頓2024限量萌龍隨身碟，建議售價599元，凡購買即贈品牌限量雙龍騰飛紅包組1組。圖／金士頓提供
即日起購買指定款ROG Zephyrus Duo 16或ROG Zephyrus G14電競筆電，登錄即送ROG漂浮麻將星際黑限定版，限量30組。圖／華碩提供
即日起購買指定款ROG Zephyrus Duo 16或ROG Zephyrus G14電競筆電，登錄即送ROG漂浮麻將星際黑限定版，限量30組。圖／華碩提供

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