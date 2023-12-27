年節最潮科技禮 ROG電競風麻將只送不賣 金士頓萌龍隨身碟Q萌登場

提前為喜氣洋洋的農曆新年做好準備，科技品牌紛紛推出年節限定周邊商品，為日常生活增添趣味年味。

每年都會推出限量生肖隨身碟的金士頓，近日正式揭曉Q萌系列生肖碟的最新生力軍「萌龍」隨身碟，嫩綠色飛龍的圓胖外觀搭配前衛的金色龐克髮型，呆萌中又帶點喜感、療癒指數百分百，龍尾巴還有貼心吊飾孔，可自行搭配鑰匙圈或掛繩。且不只隨身碟本身超吸睛，連外包裝都別出心裁以蛋殼造型設計。規格上則採用128GB超大容量與最高200MB/s的傳輸速度，不論自用收藏或是新年贈禮都是超應景又實用。