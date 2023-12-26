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Alexandre de Paris和agnès b.助攻 跨年跑趴輕鬆穿搭就能有亮點！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
跨年跑趴或是聚餐，不見得要花費大錢添購新裝，只要巧妙地以配件飾品來混搭，同樣能讓造型有亮點。圖／agnès b.、Alexandre de Paris提供
跨年跑趴或是聚餐，不見得要花費大錢添購新裝，只要巧妙地以配件飾品來混搭，同樣能讓造型有亮點。圖／agnès b.、Alexandre de Paris提供

跨年跑趴或是聚餐，不見得要花費大錢添購新裝，只要巧妙地以配件飾品來混搭，同樣能讓造型有亮點。像是亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris）與agnès b.都推出了針對派對穿搭需求，特別設計的配件與項鍊、戒指等飾品，讓消費者輕易綻放動人光彩。

亞歷山卓利用醋酸纖維打造出黑色和金色的星星形，並在金色弧線上鑲嵌的施華洛世奇水晶，別緻且充滿魅力的髮飾。一系列包括了抓夾、髮箍和髮束等單品，能讓女性自由變換與搭配出個人丰采，是造型高雅的派對髮飾。另外，亞歷山卓還有以卡通童趣手法詮釋的以雪人、拐杖糖、麋鹿、鈴鐺和榭寄生等圖案的豆扣夾，應景之餘，更能直接感受到歡樂佳節氣氛。

agnès b. BIJOUX推出全新Mimosa首飾系列，揉合橢圓淡水珍珠、電鍍不鏽鋼、經典b. Logo吊墜等不同材質，呼應節慶的熱鬧歡愉。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX推出全新Mimosa首飾系列，揉合橢圓淡水珍珠、電鍍不鏽鋼、經典b. Logo吊墜等不同材質，呼應節慶的熱鬧歡愉。圖／agnès b.提供

而agnès b. BIJOUX首飾系列也不落人後，選用優雅玫瑰金與純銀亮面金屬，搭襯閃耀的施華洛世奇水晶，作為全新作品的主要設計元素。像是Shimmer系列就以燈飾與絢麗花火為靈感，將Agnès女士手繪插圖演繹成具特色的八芒星。墜飾以鏤空、實心等不同形式，呈現花火綻放瞬間的多變樣貌。手鍊與項鍊鑲嵌上施華洛世奇水晶，彷彿高掛夜空的點點星光。其中一款不對稱設計的單隻釘釦式耳環，更是派對造型穿搭不可或缺的單品。冬季於巴黎街道隨處可見的黃色含羞草（Mimosa），是Agnès女士設計服裝的靈感來源之一。本季品牌推出全新Mimosa首飾系列，揉合橢圓淡水珍珠、電鍍不鏽鋼、經典b. Logo吊墜等不同材質，呼應節慶的熱鬧歡愉。

亞歷山卓髮飾流金五芒星豆扣夾，2,800元。圖／Alexandre de Paris提供
亞歷山卓髮飾流金五芒星豆扣夾，2,800元。圖／Alexandre de Paris提供

亞歷山卓髮飾流金五芒星抓夾，6,200元。圖／Alexandre de Paris提供
亞歷山卓髮飾流金五芒星抓夾，6,200元。圖／Alexandre de Paris提供

亞歷山卓髮飾珍珠麋鹿豆扣夾，3,200元。圖／Alexandre de Paris提供
亞歷山卓髮飾珍珠麋鹿豆扣夾，3,200元。圖／Alexandre de Paris提供

亞歷山卓髮飾流金五芒星髮箍，5,500元。圖／Alexandre de Paris提供
亞歷山卓髮飾流金五芒星髮箍，5,500元。圖／Alexandre de Paris提供

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