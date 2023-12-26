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鐵道迷看過來！慶台鐵公司元年 台鐵一卡通套卡31日開賣

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
慶祝臺鐵公司元年成立 ，相關一卡通紀念商品12月31日限量開賣。圖／一卡通公司提供
慶祝臺鐵公司元年成立 ，相關一卡通紀念商品12月31日限量開賣。圖／一卡通公司提供

國營台灣鐵路股份有限公司明年元旦將揭牌成立，台鐵公司邀請一卡通開發兩款台鐵公司成立紀念票卡，分別為「台鐵公司成立紀念精裝一卡通套卡」、「台鐵公司成立紀念精裝造型一卡通」，將於今年12月31日發行，為台鐵公司元年留下跨時代紀念。

「台鐵公司成立紀念精裝一卡通套卡」，橘、藍對比色的呈現，為台鐵公司新氣象注入年輕活力，內含兩張票卡，每套售價399元。「台鐵公司成立紀念精裝造型一卡通」設計靈感來自台鐵工字軌形象，半透明透光感的工字軌LOGO設計，搭配上皮革吊飾，每組售價599元，將成為鐵道迷必收的紀念收藏品。

兩款台鐵公司成立紀念一卡通，將在12月31日上午10:00起開賣，每人每次限購6組，販售實體門市有十處，包括台鐵夢工場（旗艦店、松山店、南港店、花蓮店、臺東店）；台鐵便當販賣店(台北2號店、新竹店、臺中1號店、彰化店、高雄西門店)，或上台鐵夢工場網路商店https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop購買。

臺鐵公司成立紀念精裝造型一卡通。圖／一卡通公司提供
臺鐵公司成立紀念精裝造型一卡通。圖／一卡通公司提供
慶祝臺鐵公司元年成立 ，相關一卡通紀念商品12月31日限量開賣。圖／一卡通公司提供
慶祝臺鐵公司元年成立 ，相關一卡通紀念商品12月31日限量開賣。圖／一卡通公司提供
慶祝臺鐵公司元年成立 ，相關一卡通紀念商品12月31日限量開賣。圖／一卡通公司提供
慶祝臺鐵公司元年成立 ，相關一卡通紀念商品12月31日限量開賣。圖／一卡通公司提供
臺鐵公司成立紀念精裝造型一卡通。圖／一卡通公司提供
臺鐵公司成立紀念精裝造型一卡通。圖／一卡通公司提供

台鐵 一卡通 售價

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