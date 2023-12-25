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吃貨如何變美食家？高琹雯《Liz關鍵詞2》即日起預購

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
睽違5年，高琹雯以《Liz關鍵詞2：美食家與美食評論》深度探討「美食家」與「美食評論」要義。圖／高琹雯提供
睽違5年，高琹雯以《Liz關鍵詞2：美食家與美食評論》深度探討「美食家」與「美食評論」要義。圖／高琹雯提供

如何從吃貨轉變成真正的美食家？《美食家的自學之路》部落格、「Taster 美食加」創辦人高琹雯（Liz），繼2019年出版《Liz 關鍵詞：美食家的自學之路與口袋名單》後，以最新力作《Liz關鍵詞2：美食家與美食評論》，進一步深刻剖析美食家的身分認同與養成條件，成為中文世界第一本探討美食家與美食評論的專書。新書即日起於「Taster 美食加」官網展開預購，原價600元，早鳥提供88折優惠價520元。

《Liz關鍵詞2：美食家與美食評論》是中文世界第一本探討美食家與美食評論的專書。圖／高琹雯提供
《Liz關鍵詞2：美食家與美食評論》是中文世界第一本探討美食家與美食評論的專書。圖／高琹雯提供

相對於《Liz 關鍵詞：美食家的自學之路與口袋名單》從社會學的角度破題，剖析foodie的脈絡、探討fine dining的發展、爬梳各式餐飲評鑑，再回頭探討台灣味，分享Liz的口袋名單；5年之後出版的《Liz關鍵詞2：美食家與美食評論》，高琹雯更近一步地深度挖掘「美食家」與「美食評論」的要義。

她除了毫不保留地分享自己的心路歷程與經驗，也深入解析美食家的定義與需具備的知能，分享多位國內外重要的飲食評論人的事蹟與觀點，讓讀者重新思考美食家的身分與美食評論的價值。

高琹雯希望這本書能成為愛吃的讀者的筆記。圖／高琹雯提供
高琹雯希望這本書能成為愛吃的讀者的筆記。圖／高琹雯提供

誠如高琹雯在YouTube 頻道《Liz的美食家自學之路》所說的：「美食家不能只是享受美食，喜歡吃喝而已。他還必須能夠形成論述；這樣的論述通常必須透過寫作表達出來。」高琹雯認為：「他必須是一個公共領域的意見領袖。他必須要能夠提出他的觀點、他的個人意見，而這樣的意見對於餐飲產業、對於餐廳與主廚來說，是有建設性的。我認為這個是美食家跟一般的美食愛好者，或者吃貨（foodie）很關鍵的不同。」

無庸置疑，在「美食家自學之路」上，孜孜不倦的高琹雯，走得越來越精彩，擁有絕佳論述能力與建設性意見的她，正引領著美食愛好者，進入更深層次的美食領域，帶領讀者共同邁向更高層次的品味之旅。

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