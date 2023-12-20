7-ELEVEN「草莓季」推逾60款限定新品！「草莓裝小熊維尼」太可愛　還有「爆餡草莓羅馬生乳包」

迎接年末最甜蜜強檔草莓季到來，7-ELEVEN今年以「莓好幻想」為主題，在冬日草莓季開始之初，結合跨年派對話題商機，以「鮮摘美味」、「萌粉包裝」、「話題聯名」三大主題，整合零食、糖果、常溫飲料、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品、預購商品等10大品類，結合線上線下推出多款療癒系商品，草莓季專案架自12月27日至2024年1月23日指定零食、糖果、飲料任選2件8折、3件77折，讓鮮甜粉嫩的草莓陪伴消費者度過浪漫冬季。

根據7-ELEVEN觀察，草莓季是全年最受歡迎檔期，其中又以糖果零食、飲品等最受喜愛，占主題專案架超過中業績超過5成。7-ELEVEN自12月27日至2024年1月23日推出「莓好幻想」主題專案架，針對年末聚會派對集結逾60樣限定與主題周邊商品。今年首推獨家販售韓國超夯文創IP「樂事 X Dinotaeng歡樂分享組」，短尾袋鼠Quokka與白色小熊BoBo變身絨毛抱枕（兩款隨機），搭配草莓圖素設計手提袋，粉絲必收，售價399元。送禮首選日本高質感「tivolina赤い帽子禮盒」，將經典粉嫩鐵盒推出迷你版獨家規格，精選4款暢銷餅乾，售價379元。

同步登場的還有換上草莓新裝的小熊維尼絨毛娃娃、迪士尼系列草莓甜甜絨毛娃娃吊飾（一組2入，共有奇奇＋蒂蒂、小熊維尼＋牡蠣寶寶等兩款）、野獸國迪士尼系列草莓植栽公仔三入組，皆為12月27日上午11點起開放限量預購，最低市價67折起。

7-ELEVEN門市預購網羅甜點名店、人氣團購推出「草莓系商品」，從草莓甜點、糖果、餅乾及飲料一應俱全，嘉義發跡的人氣名店「細鳳果茶」攜手「芙甜法式甜點坊」聯名推出的「法式卡士達草莓塔」，滿滿草莓切片搭配外交官奶油餡及酥脆法式塔皮；還有酥脆千層包覆香甜草莓的「法藍四季草莓千層酥」、「Sugar miss糖思日式香堤草莓蛋糕三明治」、「TU∙TU草莓凍乾杏仁牛軋糖」、「雪坊精品草莓優格飲」等粉紅系甜點，當季的限定美味打造儀式感。

12月27日起7-ELEVEN將推出5款粉紅包裝的草莓麵包，新品特別推薦「草莓卡士達布雪」、「愛餡大亨草莓奶油軟法」，酸甜草莓醬與進口鹹奶油打造層次變化豐富的口感；喜歡純粹樸實的滋味推薦「草莓起司軟歐」，裸麥香氣與蜜漬草莓乾與略帶咬勁的歐式麵包完美結合；另外還有許多人青春的經典回憶「統一麵包草莓夾心」、「新感覺草莓夾心」等商品全到齊。當季草莓甜點首推「爆餡草莓羅馬生乳包」，本土產草莓醬搭配歐洲進口鮮奶油，搭配日式冷藏麵包配方；「草莓慕斯杯」添加奧地利草莓醬搭配香濃馥郁鮮奶油，選用綿密蛋糕體口感層次分明。

7-ELEVEN即日起於「i划算」平台引進具有產銷履歷認證的大湖草莓，草莓的栽培過程都可溯源吃起來更安心，果粒較大果肉細緻迷人，每盒170g，一次購買5盒享有團購優惠價1,545元。