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奎克咖啡X LoveFu「莓」好跨界！吃甜點抽「無光厚墊」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
草莓季期間可抽LoveFu的「無光厚墊」。圖/奎克咖啡提供
草莓季期間可抽LoveFu的「無光厚墊」。圖/奎克咖啡提供

「奎克咖啡」大玩跨界聯名，攜手最慵懶的睡眠品牌「LoveFu」，在寒冷的季節邀請顧客「莓室一起裹被窩」。主廚獨家研發以「產地直送的新鮮草莓」搭佐「嚴選屏東萬丹蜜紅豆」，推出三款草莓季新品，即起限定販售至2024年2月29日。

此外，為迎接耶誕與跨年，12月22日至12月31日加碼推出於奎克咖啡全台實體門市，消費滿599元即送草莓季專屬「慵躺耶誕套餐」(最高價值380元)。期間於奎克IG指定貼文完成活動步驟，還有機會抽「LoveFu無光厚墊單人床尺寸」(價值13,900元)，以及奎克草莓季限定組合「裹上莓好套餐」(最高價值400元)。

奎克咖啡高雄博愛店也以「LoveFu」五款獨家產品創意陳設，包括餐飲客席區座椅更換成LoveFu三折式「無光厚墊」，同時規劃「睡眠體驗區」，區內有撐腰樂眠床2、純淨的森呼吸永衡被、還可體驗192種量身打造組合的「正位月眠枕 2」、感受北美最高等級梣木「原木懸浮床架」的溫潤細膩。

「奎克咖啡」今年草莓季推出飲品「雪莓蕨餅蜜紅豆冰沙」，還有推出首日即熱銷破百的明星甜點「紅莓幕斯雲朵枕」，以及「海獺茶織莓夢磅蛋糕」，造型都有如慵躺冬季的「莓夢溫床」。

即日起至2024年2月29日，於「黑浮國際餐飲集團APP」領取優惠票券，至奎克咖啡全台門市，點購任一主餐或法式手作甜點，可享「草莓季新品85折」優惠。

奎克咖啡草莓季開跑。圖/奎克咖啡提供
奎克咖啡草莓季開跑。圖/奎克咖啡提供

草莓 咖啡 睡眠

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