「這天」別賴床！金色三麥麥漢堡999元 享2024元啤酒

金色三麥集團旗下、位於新莊宏匯廣場1F的「麥漢堡（SUNMAI BURGER）」推出兩大限時限量活動。2024年元旦當天「麥漢堡」將超限量釋出50張名為「早起的人有福卡」的智慧取酒卡，只要999元就能享用價值高達2,024元的門市全品項啤酒、調酒與無酒精飲料。此外，即日起至明年1月8日，「麥漢堡」更攜手日本知名甜點品牌PABLO ，推出「青花椒爆脆雞+半熟起司塔雙強配」，期間限定販售。

位在新莊宏匯廣場1F的金色三麥「麥漢堡」，耗資百萬引進全台第一座智慧打酒牆，讓客人透過智慧取酒卡隨心所欲自助打酒。2024年1月1日麥漢堡推出一日限定「早起的人有福卡」，999元即可購入內含2,024元儲值金的智慧取酒卡，元旦上午11點起限量販售50張。

金色三麥世界釀造冠軍團隊為麥漢堡精心準備16款on tap汲飲啤酒、調酒和無酒精飲品，門市獨家酒款包含以冷泡技法釋放啤酒花熱帶果香，酒體輕盈爽口的「薯條拉格」；香氣融合焦糖麥芽與烏梅，酸甜解膩的「烏梅啤酒」；而酒精度10%的「極濃 IPA」運用發酵技術達到「零糖質」，搭配漢堡、爆脆雞大口享用更沒負擔。

即日起期間限定推出的「青花椒爆脆雞+半熟起司塔雙強配」，輕盈脆口的獨家爆脆雞在柔嫩多汁中爆出青花椒麻香，以日本人氣半熟起司塔的酥脆餅皮包裹香濃起司內餡，隨餐附上麥漢堡限定500ml罐裝啤酒，599元開賣。

金色三麥「麥漢堡」斥資百萬引進全台第一座「智慧打酒牆」，提供 16款 on tap 飲品讓消費者輕鬆自助打酒。圖／金色三麥提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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