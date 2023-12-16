「酸菜魚」年菜新焦點！剪刀經濟再一波 方便圍爐新寵

年節將到，各式各樣的冷凍、冷藏或常溫美食再掀熱潮，剪刀經濟下的新寵，莫過多家競推的「酸菜魚」。除了年年有「魚」年菜餐桌必備，方便料理也成一大優勢，老媽拌麵旗下美食品牌「老媽家」今年即以此品項為代表，新竹伊普索凱悅尚選酒店更主打可自調酸辣，還能變身火鍋。

金龍年即將到來，老媽拌麵旗下美食品牌「老媽家」再度推出家傳團圓年夜菜，包括話題焦點「酸菜魚」、宴席大菜「東坡肉」、過年必備「高粱香腸」等，每一道都有吉祥寓意。

其中的「金龍富貴酸菜魚」（定價980元，期間優惠價780元），以酸菜及多種香料熬製，融合酸辣、麻辣與鹹香多層風味，除了鮮嫩的魚肉與油脂豐富的豬肉，另搭配寬粉絲及豆皮，完美吸附湯汁精華，增添豐富的口感與層次。即日起至12/31，官網選購老媽家系列年菜享有早鳥預購優惠，購買1～2件9折，3～4件85折，買滿5件8折。