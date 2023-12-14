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日本趣味生活雜貨「FELISSIMO」二度登台快閃！多款獨家小物就在台北京站

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日本趣味生活雜貨「FELISSIMO」二度登台，12月19日至2024年1月21日即將在台北市京站Q-square 1樓快閃，推出多款可愛生活小物。圖／FELISSIMO提供
日本趣味生活雜貨「FELISSIMO」二度登台，12月19日至2024年1月21日即將在台北市京站Q-square 1樓快閃，推出多款可愛生活小物。圖／FELISSIMO提供

充滿童心與創意的日本趣味生活雜貨霸主「FELISSIMO」二度登台快閃！繼上一次誠品南西店的快閃活動引起話題性熱烈搶購，為了回應粉絲期待，12月19日至2024年1月21日即將在台北市京站Q-square 1樓快閃，網羅各式獨具創意的原創雜貨，帶你找回生活中的幽默，現場更有多項好康優惠。

辛苦工作的一天，需要超萌小物緩和身心。「YOU+MORE!肚子朝天睡夢中的水獺化妝包」水獺翻肚朝天露肚猛睡的可愛萌樣，療癒度爆棚，除了作為化妝、收納隨身小包，還能變身電腦鍵盤靠墊。「FELISSIMO貓部小貓四腳朝天地翻滾室內拖鞋系列」輕鬆體驗兩隻可愛小貓在腳邊賣萌的感受，嚴選舒適親膚布料，無論赤腳穿襪都舒服。

FELISSIMO除了提案與動物共同生活的小確幸之外，還有超趣味的美食主題設計，像是「YOU+MORE!拉絲芝心披薩鑰匙包系列」，每次拿取鑰匙都能完美重現起司芝心牽絲的罪惡畫面，還有「瑪格麗特」、「四色起司」、「俾斯麥培根半熟蛋」等3種口味披薩造型。

冬天少不了的保溫神器「熱水袋」也不再只是無聊樸實的外包裝，「YOU＋MORE!銀喉長尾山雀彈性抱枕」結合意想不到的長尾山雀，外觀鬆軟可愛，暖和身心真的很簡單。

家裡療癒的同時，出門在外充滿儀式感也很重要，「YOU+MORE!沙丁魚龍捲風透明傘」結合名古屋水族館有名的「沙丁魚的龍捲風」，別出心裁的設計勢必成為視覺焦點。

二度登台快閃的「FELISSIMO」為了回饋粉絲的期待，12月19日起現場加入LINE好友，註冊官網會員並回答問卷，即可免費參加抽獎一次，獎項有各式可愛忠犬雜貨，人人有獎，限量4,500個名額，贈完為止；2024年1月1日元旦還將推出超限量驚喜福袋（限量20名）。活動商品及其他優惠事項請依現場快閃店公告為主。

「YOU+MORE!肚子朝天睡夢中的水獺化妝包」萌度爆棚。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!肚子朝天睡夢中的水獺化妝包」萌度爆棚。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!肚子朝天睡夢中的水獺化妝包」還能變身電腦鍵盤靠墊。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!肚子朝天睡夢中的水獺化妝包」還能變身電腦鍵盤靠墊。圖／FELISSIMO提供
「YOU＋MORE!銀喉長尾山雀彈性抱枕」結合長尾山雀造型，外觀鬆軟可愛。圖／FELISSIMO提供
「YOU＋MORE!銀喉長尾山雀彈性抱枕」結合長尾山雀造型，外觀鬆軟可愛。圖／FELISSIMO提供
「FELISSIMO貓部小貓四腳朝天地翻滾室內拖鞋系列」輕鬆體驗兩隻可愛小貓在腳邊賣萌的感受。圖／FELISSIMO提供
「FELISSIMO貓部小貓四腳朝天地翻滾室內拖鞋系列」輕鬆體驗兩隻可愛小貓在腳邊賣萌的感受。圖／FELISSIMO提供
「YOU＋MORE!銀喉長尾山雀彈性抱枕」結合長尾山雀造型，外觀鬆軟可愛。圖／FELISSIMO提供
「YOU＋MORE!銀喉長尾山雀彈性抱枕」結合長尾山雀造型，外觀鬆軟可愛。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!拉絲芝心披薩鑰匙包系列」，每次拿取鑰匙都能完美重現起司芝心牽絲的罪惡畫面，還有「瑪格麗特」、「四色起司」、「俾斯麥培根半熟蛋」等3種口味披薩造型。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!拉絲芝心披薩鑰匙包系列」，每次拿取鑰匙都能完美重現起司芝心牽絲的罪惡畫面，還有「瑪格麗特」、「四色起司」、「俾斯麥培根半熟蛋」等3種口味披薩造型。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!沙丁魚龍捲風透明傘」結合名古屋水族館有名的「沙丁魚的龍捲風」，別出心裁的設計勢必成為視覺焦點。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!沙丁魚龍捲風透明傘」結合名古屋水族館有名的「沙丁魚的龍捲風」，別出心裁的設計勢必成為視覺焦點。圖／FELISSIMO提供
「FELISSIMO貓部小貓四腳朝天地翻滾室內拖鞋系列」輕鬆體驗兩隻可愛小貓在腳邊賣萌的感受。圖／FELISSIMO提供
「FELISSIMO貓部小貓四腳朝天地翻滾室內拖鞋系列」輕鬆體驗兩隻可愛小貓在腳邊賣萌的感受。圖／FELISSIMO提供
日本趣味生活雜貨「FELISSIMO」二度登台，12月19日至2024年1月21日即將在台北市京站Q-square 1樓快閃。圖／FELISSIMO提供
日本趣味生活雜貨「FELISSIMO」二度登台，12月19日至2024年1月21日即將在台北市京站Q-square 1樓快閃。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!拉絲芝心披薩鑰匙包系列」，每次拿取鑰匙都能完美重現起司芝心牽絲的罪惡畫面，還有「瑪格麗特」、「四色起司」、「俾斯麥培根半熟蛋」等3種口味披薩造型。圖／FELISSIMO提供
「YOU+MORE!拉絲芝心披薩鑰匙包系列」，每次拿取鑰匙都能完美重現起司芝心牽絲的罪惡畫面，還有「瑪格麗特」、「四色起司」、「俾斯麥培根半熟蛋」等3種口味披薩造型。圖／FELISSIMO提供

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