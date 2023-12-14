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東京寶格麗Il Ristorante – Niko Romito摘米其林星

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito義大利麵。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito義大利麵。圖／寶格麗提供

2024年東京米其林指南評鑑揭曉，寶格麗（BVLGARI）飯店及渡假村旗下開幕僅8個月的東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito榮獲米其林一星殊榮，是寶格麗飯店及渡假村系列餐廳截至目前為止的第8枚米其林星星，旗下星級餐廳包括上海（一星）、北京（一星）、杜拜（二星）和東京（一星）的義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito、上海寶麗軒（二星）以及杜拜Hōseki （一星）。

此次摘星的Il Ristorante – Niko Romito由主廚兼米其林三星餐廳Reale經營者Niko Romito規劃操刀；Reale餐廳位於義大利中部阿布魯佐（Abruzzo），在「全球 50大最佳餐廳名單」(World’s 50 Best Restaurants) 之中位居第16位。星級主廚Niko Romito與寶格麗飯店及渡假村的合作關係始於2017年，如今於巴黎、北京、杜拜、上海、米蘭、羅馬和東京的寶格麗飯店及渡假村均開設Il Ristorante – Niko Romito餐廳。新任獲頒米其林一星的東京寶格麗飯店Il Ristorante – Niko Romito 由Mauro Aloisio擔任行政主廚，他曾為去年11月連續六年獲頒米其林一星殊榮的上海寶格麗飯店的Il Ristorante - Niko Romito掌廚。

寶格麗飯店Il Ristorante – Niko Romito

地址：東京都中央區八重洲二丁目2-1 40樓

午餐 12:00 – 14:30 （最後點餐）

晚餐 18:00 – 21:00 （最後點餐）

電話 +81-3-6262-6624 (訂位時間 10:00 – 19:00)

餐廳網站：https://www.bulgarihotels.com/en_US/tokyo/dining/il-ristorante-niko-romito

預約網址：Il Ristorante - Niko Romito, Bulgari Hotel Tokyo - TableCheck

東京寶格麗飯店義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito包廂。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito包廂。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito推薦特殊開胃菜。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito推薦特殊開胃菜。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito在2024年東京米其林指南評鑑獲得米其林一星殊榮。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito在2024年東京米其林指南評鑑獲得米其林一星殊榮。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳 Il Ristorante - Niko Romito千層麵。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳 Il Ristorante - Niko Romito千層麵。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito米蘭炸豬排。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito米蘭炸豬排。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito前菜。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito前菜。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito節日菜單。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito節日菜單。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito義式燉飯。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店的義大利餐廳Il Ristorante - Niko Romito義式燉飯。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito。圖／寶格麗提供

餐廳 飯店 寶格麗

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