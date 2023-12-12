獨／開業13年 松江南京站人氣居酒屋「鐵之腕」歇業
趕快把握機會！鄰近台北松江南京捷運站的人氣居酒屋「鐵之腕和風鐵板料理」，近日宣佈因租約到期，因此將於2024年1月13日歇業，結束13年的經營時光。最後營業日將會採「吃喝不限」的形式，與大家度過最後快樂的時光。不過業者也預告，遷移地點、開幕日相關事宜，待確定後將另行發布。
由日本主廚經營的「鐵之腕和風鐵板料理」位於伊通公園旁，店內主打日式鐵板料理，供應有不同風味的大阪燒，還有日式炸雞、薑燒豬肉、什錦烏龍麵、一夜干等許多居酒屋常見的料理，雖然看似低調，卻是許多饕客、鄰近上班族的口袋名單，在GOOGLE累積超過500則評論，平均獲得4.2分。
近日鐵之腕發表聲明，表示隨著租約到期，將於2024年1月13日結束營業。遷移地點、開幕日相關事宜，待確定後將另行發布。同時公告中也指出，最後營業日（1月13日）將採每人1,000元、吃喝不限的形式，與大家度過最後快樂的時光。
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