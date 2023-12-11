聽新聞
test
0:00 / 0:00
海鮮盤現省582元！「匠極致鍋物」享龍蝦4吃＋日本和牛
繼推出「樂葵法式鐵板燒」之後，新天地餐飲集團將於12月15日再於台中市政府商圈開設「匠極致鍋物」，主打日式鍋物搭配懷石料理概念，提供日本和牛、龍蝦套餐。為慶祝開幕，加入LINE@會員，可享「雙人土瓶蒸海鮮盤」加購價298元的限量優惠。
「匠極緻鍋物」位於台中文心路上，共規劃有68席座位，其中包含以日式禪風木格柵打造的包廂式4人用餐空間，或是適合接待商務客戶的6～10人包廂，並藉由專屬伺食師提供桌邊服務。菜單則是採單人套餐型態，包括有主打肉品的「饕客四品套餐」，以及將肉品與龍蝦搭配的「龍蝦四食套餐」。肉品包括有日本A5和牛肋眼、日本A5和牛霜降、美國頂級牛小排、西班牙伊比利梅花豚等不同選擇，每套1,180元起。
「龍蝦四食套餐」乃是將活體龍蝦去殼後，將龍蝦身、螯、關節、膏等部位，依照不同的方式呈現。第一食「北海道生食干貝龍蝦御碗」將北海道生食級干貝與龍蝦尾肉做結合，搭配柴魚旨味高湯與鹽昆布提鮮。第二食「龍蝦明太子天婦羅」將龍蝦螯以日式揚物技法烹調，藉此保留蝦肉鮮美，另外還有「龍蝦松露八寸盛合」，以及匯聚精華的「龍蝦膏食事雜炊」，搭配日本和牛肉盤，每套1,780元起。
為慶祝開幕，即日起加入Line@會員可領取加購優惠券，「「雙人土瓶蒸海鮮盤」每份原價880元，雙人同行憑券加購優惠價298元，內含生食級紋甲花枝、日本真鯛、藍鑽蝦及大蛤，限量300份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言