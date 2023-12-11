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海鮮盤現省582元！「匠極致鍋物」享龍蝦4吃＋日本和牛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
匠極緻鍋物主打活體龍蝦與日本和牛的組合套餐。圖／匠極致鍋物提供
匠極緻鍋物主打活體龍蝦與日本和牛的組合套餐。圖／匠極致鍋物提供

繼推出「樂葵法式鐵板燒」之後，新天地餐飲集團將於12月15日再於台中市政府商圈開設「匠極致鍋物」，主打日式鍋物搭配懷石料理概念，提供日本和牛、龍蝦套餐。為慶祝開幕，加入LINE@會員，可享「雙人土瓶蒸海鮮盤」加購價298元的限量優惠。

「匠極緻鍋物」位於台中文心路上，共規劃有68席座位，其中包含以日式禪風木格柵打造的包廂式4人用餐空間，或是適合接待商務客戶的6～10人包廂，並藉由專屬伺食師提供桌邊服務。菜單則是採單人套餐型態，包括有主打肉品的「饕客四品套餐」，以及將肉品與龍蝦搭配的「龍蝦四食套餐」。肉品包括有日本A5和牛肋眼、日本A5和牛霜降、美國頂級牛小排、西班牙伊比利梅花豚等不同選擇，每套1,180元起。

「龍蝦四食套餐」乃是將活體龍蝦去殼後，將龍蝦身、螯、關節、膏等部位，依照不同的方式呈現。第一食「北海道生食干貝龍蝦御碗」將北海道生食級干貝與龍蝦尾肉做結合，搭配柴魚旨味高湯與鹽昆布提鮮。第二食「龍蝦明太子天婦羅」將龍蝦螯以日式揚物技法烹調，藉此保留蝦肉鮮美，另外還有「龍蝦松露八寸盛合」，以及匯聚精華的「龍蝦膏食事雜炊」，搭配日本和牛肉盤，每套1,780元起。

為慶祝開幕，即日起加入Line@會員可領取加購優惠券，「「雙人土瓶蒸海鮮盤」每份原價880元，雙人同行憑券加購優惠價298元，內含生食級紋甲花枝、日本真鯛、藍鑽蝦及大蛤，限量300份。

為慶祝開幕，「雙人土瓶蒸海鮮盤」可享加購優惠價298元。圖／匠極致鍋物提供
為慶祝開幕，「雙人土瓶蒸海鮮盤」可享加購優惠價298元。圖／匠極致鍋物提供
「匠極致鍋物」將於12月15日正式開幕。圖／匠極致鍋物提供
「匠極致鍋物」將於12月15日正式開幕。圖／匠極致鍋物提供
龍蝦的不同部位，依照日式懷石概念呈現。圖／匠極致鍋物提供
龍蝦的不同部位，依照日式懷石概念呈現。圖／匠極致鍋物提供

日本和牛 套餐

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