快訊

徐若瑄驚爆離婚 細數9年婚夫妻歷經4大風波

亞錦賽／2.2萬人見證台日爭冠 還不是台灣棒球史上最多觀眾戰役

煞車禮讓行人竟吃2.4萬罰單...他替駕駛喊冤「比不讓還貴」 警方回應後續曝

博客來耶誕禮物季 「1212金購盃」強勢登場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

瞄準疫後聖誕商機，博客來「1212金購盃」活動，以年終禮物選購指南為主軸，集結百大暢銷圖書以及年度熱銷商品，包含聖誕限定倒數年曆，腦洞大開聖誕禮物、給孩子的聖誕玩具禮物書、冬季保暖必備品，眾多商品下殺1212元，活動3折起，預估「雙12」可帶動全館活動業績成長1成以上。

博客來表示，今年首次攜手Mister Donut線下線上歡樂美味、閱讀大串聯，Mister Donut全台門市購買博客來閱讀聯名耶誕萌樂園紙盒，搶限量E-Coupon，紙盒包裝還附有親子共讀聖誕小故事。博客來線上購買滿350元，登記送Mister Donut優惠券，讓享受美味甜甜圈的同時，也享有親子共讀的樂趣。

博客來指出，年終禮物禮物清單，以倒數年曆打頭陣，網羅歐舒丹、樂高、Jo Malone等大品牌；而鎖定孩子願望清單，也打造聖誕兒童禮物專區，有好玩樂高超級英雄系列、Funko寶可夢戳戳樂、Barbie芭比-驚喜造型娃娃倒數月曆，人氣STEAM玩具Vtech智能滾球積木建構軌道組、TOMICA交通世界 聖誕驚喜月曆，還有打開想像力的聖誕禮物立體書、節慶暖光套組等。

博客來

延伸閱讀

今年聖誕怎麼過？快直奔這10大超夯聖誕景點 感受聖誕氛圍！

影／金門聖誕購物節 晚間點燈氣氛浪漫吸引遊客駐足

暖心美味組合！黑沃咖啡攜手樂天小熊餅乾 創造聖誕奇蹟

可以吃的聖誕花圈！【堤諾義大利比薩】雙口味新品限量販售 1月1日前81折吃到

相關新聞

樂桃航空年末優惠促銷 飛日本1440元起今晚搶票

樂桃航空推出日本航線年末優惠促銷，適用日期自12月21日至2024年2月29日，今晚8時起至12日晚上11時59分，單程...

50嵐、清心、迷客夏都上榜！2023年人氣手搖飲TOP 20 讓你喝到欲罷不能

台灣不愧是「手搖王國」，不僅終年四季人手一杯飲料，無數品牌更是如雨後春筍般冒出，甚至拓展到海外市場！究竟小小一杯手搖飲有什麼強大的魅力呢？據經濟部統計，冷熱飲料店總營業額從2011年524億元到2021年924億元，短短十年就大幅飆升400億元，穩定朝千億營業額邁進。

旋風訪港48小時！ 林柏宏除了「凍鴛鴦」最愛這一味

近日在《關於我和鬼變成家人的那件事》中表現亮眼的林柏宏，近日無預警現身香江、快閃48小時。原來他應瑞士精品之邀請參加活動...

星巴克「買一送一」！統一時代百貨門市跨年席位限時開搶

2023年接近尾聲，星迷請把握倒數最後幾波「買一送一」與「兩杯75折」優惠；此外， 星迷若想要在台北市信義區跨年，星巴克...

台灣虎航今首航秋田 插旗日本第18個航點

日本秋冬旅遊旺季到來，台灣虎航表示，今天正式開航桃園-秋田航線，初期每周營運兩班；這是台灣虎航繼11月1日開航桃園-高知...

CITIZEN以花為名打造全新光動女表 實用兼具搭配性高CP值

耶誕節向來就是送禮需求的旺季，於是CITIZEN再度以自然為啟發，利用「大理花」的概念，推出L系列光動能女表，有著「高顏值」的外觀，可滿足搭配需求，加上精準走時的實用性，絕對是高CP值贈禮的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。