博客來耶誕禮物季 「1212金購盃」強勢登場

瞄準疫後聖誕商機，博客來「1212金購盃」活動，以年終禮物選購指南為主軸，集結百大暢銷圖書以及年度熱銷商品，包含聖誕限定倒數年曆，腦洞大開聖誕禮物、給孩子的聖誕玩具禮物書、冬季保暖必備品，眾多商品下殺1212元，活動3折起，預估「雙12」可帶動全館活動業績成長1成以上。

博客來表示，今年首次攜手Mister Donut線下線上歡樂美味、閱讀大串聯，Mister Donut全台門市購買博客來閱讀聯名耶誕萌樂園紙盒，搶限量E-Coupon，紙盒包裝還附有親子共讀聖誕小故事。博客來線上購買滿350元，登記送Mister Donut優惠券，讓享受美味甜甜圈的同時，也享有親子共讀的樂趣。

博客來指出，年終禮物禮物清單，以倒數年曆打頭陣，網羅歐舒丹、樂高、Jo Malone等大品牌；而鎖定孩子願望清單，也打造聖誕兒童禮物專區，有好玩樂高超級英雄系列、Funko寶可夢戳戳樂、Barbie芭比-驚喜造型娃娃倒數月曆，人氣STEAM玩具Vtech智能滾球積木建構軌道組、TOMICA交通世界 聖誕驚喜月曆，還有打開想像力的聖誕禮物立體書、節慶暖光套組等。