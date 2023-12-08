姚淳耀英式西服訂製初體驗！預告紳裝達人下周快閃登台

被稱為Made-To-Measure量身訂製的客製服務，雖不像Bespoke從無到有的創造過程，但可透過諮詢、量身、薦選的步驟，帶來迥異於Ready-to-wear成衣、高度滿足個人需求的造型樂趣。

金鐘視帝姚淳耀除了在2016、2020二度獲得金鐘獎肯定，2023也以《模仿犯》再度入圍最佳男主角，演技實力廣受各方好評。近日姚淳耀則應英國紳裝老牌、dunhill邀請，深入體驗了Made-To-Measure訂製服的魅力與訂製過程。

整趟「Made-To-Measure訂製服之旅」，先由消費者與顧問共同進行對談，進行對於布料、顏色、款式的偏好；此後在裁剪和初步拼接後，再進行試穿與調整。姚淳耀強調：「奢華就在於細節，而細節 就是奢侈」，同時並感性分享，dunhill的Made-To-Measure訂製宛如一場精緻、英倫風範和工藝的藝術展，每一件作品都是獨一無二的創作，體現品牌的高水準與顧客的高要求。

值得一提的是：dunhill的奢華男裝訂製經理Michele Del Visco亦將在12月12（二）日至12月17（日）日抵台， Michele Del Visco目前擔任日本dunhill的男裝訂製經理，並曾在美國、義大利不同市場擁有多個時尚精品的歷練。