快訊

中職／大王降臨！王柏融確定加盟台鋼雄鷹 13日開記者會

北一女師批108課綱刪古文 網點名「出師表一定要留」原因曝

侯康爭取年輕票 青年首購屋1500萬可全額貸

姚淳耀英式西服訂製初體驗！預告紳裝達人下周快閃登台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了2016、2020二度獲得金鐘獎肯定，姚淳耀今年也以《模仿犯》再度入圍金鐘獎最佳男主角，演技廣受各方好評。圖／dunhill提供
除了2016、2020二度獲得金鐘獎肯定，姚淳耀今年也以《模仿犯》再度入圍金鐘獎最佳男主角，演技廣受各方好評。圖／dunhill提供

被稱為Made-To-Measure量身訂製的客製服務，雖不像Bespoke從無到有的創造過程，但可透過諮詢、量身、薦選的步驟，帶來迥異於Ready-to-wear成衣、高度滿足個人需求的造型樂趣。

金鐘視帝姚淳耀除了在2016、2020二度獲得金鐘獎肯定，2023也以《模仿犯》再度入圍最佳男主角，演技實力廣受各方好評。近日姚淳耀則應英國紳裝老牌、dunhill邀請，深入體驗了Made-To-Measure訂製服的魅力與訂製過程。

整趟「Made-To-Measure訂製服之旅」，先由消費者與顧問共同進行對談，進行對於布料、顏色、款式的偏好；此後在裁剪和初步拼接後，再進行試穿與調整。姚淳耀強調：「奢華就在於細節，而細節 就是奢侈」，同時並感性分享，dunhill的Made-To-Measure訂製宛如一場精緻、英倫風範和工藝的藝術展，每一件作品都是獨一無二的創作，體現品牌的高水準與顧客的高要求。

值得一提的是：dunhill的奢華男裝訂製經理Michele Del Visco亦將在12月12（二）日至12月17（日）日抵台， Michele Del Visco目前擔任日本dunhill的男裝訂製經理，並曾在美國、義大利不同市場擁有多個時尚精品的歷練。

想感受Made-To-Measure的樂趣？目前dunhill已於台北微風廣場、台北大葉高島屋、台北信義微風、台中遠東百貨、高雄義享時尚廣場的專門店推出Made-To-Measure服務，可逕行洽詢各專賣店、提前預約。

dunhill宣布奢華男裝訂制經理Michele Del Visco將在下周抵台，將為頂級VIP帶來更多創意與專業視野。圖／dunhill提供
dunhill宣布奢華男裝訂制經理Michele Del Visco將在下周抵台，將為頂級VIP帶來更多創意與專業視野。圖／dunhill提供
英式西服與義式西服在剪裁、結構、細節上的不同，呈現出貴族般的古典氣韻。圖／dunhill提供
英式西服與義式西服在剪裁、結構、細節上的不同，呈現出貴族般的古典氣韻。圖／dunhill提供
姚淳耀日前體驗了dunhill的Made-To-Measure服務，親身領略英式西服的訂製之樂。圖／dunhill提供
姚淳耀日前體驗了dunhill的Made-To-Measure服務，親身領略英式西服的訂製之樂。圖／dunhill提供

姚淳耀 微風

延伸閱讀

12月CATCHPLAY+新片精選 《奧本海默》獲美國科學家聯盟肯定

專訪／管罄收服繼女靠BLACKPINK 「少男少女」熟當媽

專訪／金馬提名新人羞喊最愛舒華 想與許光漢要簽名

管罄願為倪安東生子 與他女兒互動好 新片先預習當媽

相關新聞

達美航空睽違7年重返台灣 西雅圖台北有望天天直飛

時隔7年，達美航空公司（Delta Air Lines）今天宣布將於2024年6月6日正式重返台灣市場，預定開啟西雅圖與...

姚淳耀英式西服訂製初體驗！預告紳裝達人下周快閃登台

被稱為Made-To-Measure量身訂製的客製服務，雖不像Bespoke從無到有的創造過程，但可透過諮詢、量身、薦選...

限時2天！家樂福「雙12」全通路滿額8.8折 買iPad也能折 線上購最高享40%回饋

家樂福「雙12」優惠不手軟，動員量販/超市/線上購物/家速配，12月9日、12月10日限時2天，端出滿額8.8折、相當於...

中部首家24小時無人拉麵店插旗東海商圈 配料、飲品無限量供應

現在不用去韓國，「24小時無人拉麵店」在台中也吃的到。兩位八年級生花費120萬打造「韓金湯匙無人拉麵店」，提供超過20種...

陳嵐舒冬季新菜公開！ gS紅油擔擔海鮮義麵超好吃

位於新光三越A9、由亞洲最佳女主廚陳嵐舒所創立的「gubami Social」，推出6道全新風貌冬季新菜；為迎接即將到來...

農曆春節外出圍爐夯！飯店訂位多已9成滿 外帶年菜賣出上百套

不少民眾在農曆春節時都選擇外出圍爐，根據飯店業者統計，目前餐廳訂位率都已經在8成到9成，只剩下零星訂位，外帶年菜方面也已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。