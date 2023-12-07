FERRAGAMO創意總監 美摘英國時尚大獎年度女裝設計師獎

一年一度的英國時尚大獎（THE FASHION AWARDS）12月4日於倫敦皇家亞伯音樂廳舉辦頒獎典禮，在眾星雲集的會場上，由2022年時接任FERRAGAMO創意總監的Maximilian Davis摘下2023年度女裝設計師大獎。

出身英國曼徹斯特的Maximilian Davis在2020年創立了同名時尚品牌，優雅獨具特色的設計立刻成為許多明星名人的最愛，更備受時尚圈矚目。他在2022年出任FERRAGAMO創意總監後於同年內推出他所創作的第一個系列，展現了對FERRAGAMO的全新遠見、對品牌經典符碼獨特且敏銳的詮釋，FERRAGAMO的全新LOGO和標誌性的紅色也因他而煥然一新。

在最新的2023年秋冬系列中，以《新文藝復興主義》為主軸，他重新將品牌與發源地佛羅倫斯聯繫在一起，透過對設計、工藝和對品牌經典的研究，為FERRAGAMO繼往開來。