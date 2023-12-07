FERRAGAMO創意總監 美摘英國時尚大獎年度女裝設計師獎
一年一度的英國時尚大獎（THE FASHION AWARDS）12月4日於倫敦皇家亞伯音樂廳舉辦頒獎典禮，在眾星雲集的會場上，由2022年時接任FERRAGAMO創意總監的Maximilian Davis摘下2023年度女裝設計師大獎。
出身英國曼徹斯特的Maximilian Davis在2020年創立了同名時尚品牌，優雅獨具特色的設計立刻成為許多明星名人的最愛，更備受時尚圈矚目。他在2022年出任FERRAGAMO創意總監後於同年內推出他所創作的第一個系列，展現了對FERRAGAMO的全新遠見、對品牌經典符碼獨特且敏銳的詮釋，FERRAGAMO的全新LOGO和標誌性的紅色也因他而煥然一新。
在最新的2023年秋冬系列中，以《新文藝復興主義》為主軸，他重新將品牌與發源地佛羅倫斯聯繫在一起，透過對設計、工藝和對品牌經典的研究，為FERRAGAMO繼往開來。
在英國時尚大獎典禮上，包括英國演員Michaela Coel、熱門影集《王冠》中飾演哈利王子的Luther Ford、知名模特兒Paloma Elsesser、新一代黑珍珠名模Anok Yai、英國模特兒Paul Hameline以及中國超模張麗娜等都穿著了最新FERRAGAMO亮相。
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