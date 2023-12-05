傳情神物！哈根達斯「掌心玫瑰」冰淇淋　浪漫登場

歲末正是傳達心意的好時節。哈根達斯（Häagen-Dazs）本季以擬真玫瑰的造型，推出「掌心玫瑰」造型冰淇淋，帶來滿滿的浪漫情愫。同時也特別在台北敦南旗艦店打造「愛心玫瑰櫥窗」，增添用餐時的戀愛氛圍。

哈根達斯所推出的「掌心玫瑰」以紅玫瑰作為靈感，將檸檬乳酪巧克力甘納許作為層層花瓣，包裹住酸甜的草莓冰淇淋，周圍並以抹茶海綿蛋糕、新鮮草莓切片打造成花園意象，共同裝盛在透明花罩當中，外盒還有著玫瑰造型與花瓣愛心圖案點綴，呈現滿滿心意。