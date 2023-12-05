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莫文蔚帶「莫后光年」特展睽違4年再登台 出道30年影像滿滿回憶殺

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
睽違多年沒有在台公開露面的莫文蔚終於在粉絲的期待下，帶著「莫后光年」特展現身鏡頭下。圖／agnès b.提供
睽違多年沒有在台公開露面的莫文蔚終於在粉絲的期待下，帶著「莫后光年」特展現身鏡頭下。圖／agnès b.提供

睽違多年沒有在台公開露面的莫文蔚終於在粉絲的期待下，帶著「莫后光年」特展現身鏡頭下，今年53歲的她神采依舊，而且像是見到老朋友般，面對群眾說著規畫展覽心情，透過影像呈現更有著過去30年的滿滿回憶浮現眼前。

繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。其中莫文蔚提到，自己的名字是來自易經中的「君子豹變，其文蔚也」，因此多年前由攝影大師夏永康掌鏡為公益拍攝的寫真集「文丞武蔚」裡，便有一張她她佈滿豹紋的照片，就是透過影像呈現自己名字意涵。其中四幅經典照片更以AR技術再度展示在觀眾眼前，每一張照片都有莫文蔚的故事，還有她構思以傳達保護地球、守護瀕危動物信念的原創虛擬漫畫人物「莫貓寶貝」。

「莫后光年」特展還能看到莫文蔚從3歲開始到她的演唱會、唱片封面、雜誌等多幅影像，所組成的大型拼圖牆。圖／agnès b.提供
「莫后光年」特展還能看到莫文蔚從3歲開始到她的演唱會、唱片封面、雜誌等多幅影像，所組成的大型拼圖牆。圖／agnès b.提供

不僅如此，踏入展場的人，還能看到莫文蔚從3歲開始到她的演唱會、唱片封面、雜誌等多幅影像，所組成的大型拼圖牆，對歌迷而言十分珍貴。莫文蔚表示「這是出道30周年後，下半場開始的一個完美起點。有別於較有距離感的大型展出，我特別選擇能讓大家感覺更親密舒服的展覽空間，分享一些對我別具意義的演出與作品，以及一直以來很讓我感動與喜悅的珍藏物件」，更可以說這是一封寫給粉絲的情書。而且特展是與長期支持音樂與藝術的agnès b.合作，藉由品牌信義誠品門市作為展覽空間，從即日起至12月24日為止。

繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。圖／agnès b.提供
繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。圖／agnès b.提供

繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。
繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。

繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。圖／agnès b.提供
繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。圖／agnès b.提供

繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。圖／agnès b.提供
繼北京、香港站後，莫文蔚現身「莫后光年」特展台北場，向與會的媒體分享如何挑選出道30年以來的照片，點點滴滴對她而言都十分重要。圖／agnès b.提供

莫文蔚提到自己的名字是來自易經中的「君子豹變，其文蔚也」，因此多年前由攝影大師夏永康掌鏡為公益拍攝的寫真集「文丞武蔚」裡，便有一張她她佈滿豹紋的照片。圖／agnès b.提供
莫文蔚提到自己的名字是來自易經中的「君子豹變，其文蔚也」，因此多年前由攝影大師夏永康掌鏡為公益拍攝的寫真集「文丞武蔚」裡，便有一張她她佈滿豹紋的照片。圖／agnès b.提供

「莫后光年」特展是與長期支持音樂與藝術的agnès b.合作，藉由品牌信義誠品門市作為展覽空間，從即日起至12月24日為止。圖／agnès b.提供
「莫后光年」特展是與長期支持音樂與藝術的agnès b.合作，藉由品牌信義誠品門市作為展覽空間，從即日起至12月24日為止。圖／agnès b.提供

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