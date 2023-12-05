大比薩＋4款副食！必勝客「炫food盒」全台限量4500組

為迎接年末的聚餐熱潮，「必勝客」推出全新「炫food盒」，一盒內含1個大比薩與4種副食點心，並且還有限定款禮物造型外盒，全台限量4500盒，售完為止。

即日起於PK APP限量開賣的「炫food盒」，外型採用耶誕限定的禮物外盒造型，並且有7種口味的比薩可以選擇。除了年末限定款「炙烤大蝦嫩牛比薩」之外，還有「松露海鮮珍珠起司比薩」、「法式卡菲海陸比薩」、「和風章魚燒比薩」、「煙燻培根手撕豬比薩」等不同選擇。除此之外，「炫food盒」內還有4種副食點心，包括黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、巧克力麻糬QQ球，以及全新推出的芋見乳酪千層酥。