15間烘焙名店串連！34款「日本黃豆粉、味噌麵包」上桌

由黃豆製成的「黃豆粉」與「味噌」，一直是日本飲食文化中的重要角色。長年代理海外烘焙原物料的「巧舜企業」，首度引進世界麵包冠軍大澤秀一愛用的「群馬製粉 焙煎黃豆粉」，以及近百年歷史的「秩父味噌」登台。同時串連M pain、蜷尾家パン、牛頌生乳可頌專賣等15間人氣烘焙店，共計推出34款以黃豆粉或味噌為主題的特色麵包，還可享買1送1、指定品8折等不同優惠。

巧舜所引進的「群馬製粉 焙煎黃豆粉」，由創立於1947年的「群馬製粉株式會社」，以「直火焙煎」的傳統工藝製成，具有細緻濃厚的撲鼻豆香，還帶有堅果般的香氣，在世界麵包冠軍大澤秀一於東京開設的「Comme’N」店中，就是以該款黃豆粉製成「黃豆粉核桃麵包」，作為店內的招牌商品。至於同步引進來台的「秩父味噌」，由傳承三代的「新井武平商店」製作，味道鮮美，鹹香中帶有回甘滋味。

為了呈現「群馬製粉 焙煎黃豆粉」與「秩父味噌 赤味噌」的特色，巧舜串連起M pain、蜷尾家パン、牛頌生乳可頌專賣、久安手作麵包、千巧谷牛樂園休閒農場、巴蕾麵包、米塔手感烘焙、峰焙麵包鋪、悠菓手作烘焙、麥頌、揉PAin烘焙坊、塔吉節慶蛋糕、葛利特烘焙屋、瘋小麥、優仕紳烘焙館等全台15間烘焙店，推出一系列特色商品。

例如在巴蕾、揉PAin烘焙坊、米塔、悠菓手作烘焙等店家，都可以買得到「黃豆粉核桃麵包」，而且各自以不同的手法製作，各有特色。其他如「牛頌生乳可頌專賣」所推出的「焙煎黃豆可頌」，是將摻有台灣龍眼蜜的蜜香可頌灑上黃豆粉，每顆60元，3顆150元；「蜷尾家パン」與「M pain」以黃豆粉與黑糖為靈感，分別打造「日式黑糖手撕包」、「黑糖黃豆粉胖棍」，各為33元、85元。

「千巧谷牛樂園休閒農場」則將秩父味噌結合台式滷肉飯，推出「日式味噌滷肉麵包」，每顆45元。「悠菓手作烘焙」打造的「秩父味噌生乳包」則有著甜鹹兼具的滋味，每顆50元。「瘋小麥」將味噌、奶油、焦糖相互結合，推出層次豐富的「焦糖味噌奶油球」，每顆45元。其他還有「黃豆虎皮味噌麵包」、「味噌墨西哥麵包」、「秩父味噌麵包」、「日本柴魚味噌卷」、「黑糖黃豆小丸子多拿滋」等一系列品項，整體總數達到34款。