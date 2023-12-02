500趴2023／林聰明熱銷500份、小春園光鴨翅就賣500隻
為期3日、在台北101水舞廣場舉辦的「500趴」，在12月2日迎來活動第二天。由於是首個週末假日，因此吸引許多民眾前來享受質感生活，現場相當熱鬧。來自嘉義的「林聰明沙鍋魚頭」熱銷500人份，「小春園」光鴨翅就賣出超過500隻，其他如「糯夫米糕」、「餃子樂」的招牌商品，也都有百餘份的銷售好成績。
再度參加500趴的「糯夫米糕」今年提供「香菇肉燥米糕+油豆腐」的組合。而且為了讓更多粉絲能夠吃到，較去年準備更多份量，整體約達400份，不過業者透露，在週六傍晚就已經銷售約300份，粉絲們可以把握最後一天的機會前來購買。
提供多種滷味品項的「小春園」表示，許多粉絲覺得在500趴就能買到小春園滷味，很方便、很開心。包括雞翅、鴨翅、鴨舌都是現場熱賣的商品。其中鴨翅就已經賣出500隻、鴨舌也賣出200包。更有許多品項才到下午就已經銷售一空。
「林聰明沙鍋魚頭」則表示，參加500趴感覺很特別。由於台北101的關係，有許多外國的旅客前來，讓更多人看到自家的品牌。而且有聚落效應，可以吃完一間再換一間，就像是「台灣的美食同樂會」，能夠一網打盡很多美食。
針對500趴，林聰明砂鍋魚頭特別設計「沙鍋龍蝦」，還有「沙鍋魚排」也是人氣餐點。截至下午5點，整體就已經售出約500人份，另外還有許多客人外帶或是購買冷凍包回家。
首次參加的「餃子樂」為了呼應500趴的氣氛，也特別推出「限量炸餃combo組合」，希望能讓大家留下深刻的印象。今日也已經售出超過200組。業者表示，除了美食市集之外，500趴還有演唱會表演，現場很熱鬧，而且可以感受到許多年輕粉絲的活力。
【500趴2023】
日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）
活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00
地點｜台北101水舞廣場
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜Uber Eats、Uber
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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