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寶元紀插旗京都 全球首間品牌店明年第一季開幕

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「米其林傳奇大師盛宴」餐單以茶為靈感，使用多款台灣在地食材，以茶佐餐呈現創新作品。圖／寶元紀提供
「米其林傳奇大師盛宴」餐單以茶為靈感，使用多款台灣在地食材，以茶佐餐呈現創新作品。圖／寶元紀提供

由製鞋龍頭寶成集團創辦人蔡其建於2019年創立、主張以初心分享對茶的熱愛、感知美好生活的寶元紀，正式宣布進軍日本京都，將於2024年第一季在當地開設全球首間品牌店——寶元紀京都（POUYUENJI KYOTO），將來自台灣的品茶文化與質感生活，分享給全球品味人士。

此外，自12月15日起至17日，寶元紀更邀請米其林傳奇大師Alain Passard及其廚藝團隊來到「le beaujour芃卓」客座，以茶為靈感，創新結合在地食材，將法式料理與茶文化精髓交相融合，帶來一場創新的五感饗宴。

為什麼選擇京都，作為寶元紀全球首間品牌店所在？寶元紀總經理蔡明倫表示，京都承載日本文化底蘊，擁有世代相傳的工匠藝術，與寶元紀欲推展的藏茶文化以及茶人精神相吻合，寶元紀十分欣賞日本職人茶道，滿懷款待的心意，與客人一心同體的精神，因此選擇京都作為開設寶元紀全球首間品牌原生店的第一站。「未來也希望能夠進軍歐美，將以進駐東京、倫敦、巴黎、紐約，作為下一個階段的目標。」

蔡明倫指出，寶元紀京都位於二年坂上，仰望法觀寺八坂塔，是兩間相鄰的日式木造町屋，室外花園由日本國寶級庭園景觀大師精心打造，以「京都靈魂」為設計概念。一樓大廳將展示全球珍稀的藏茶，簷廊則展現寶元紀的生活選品，以及專業茶人沖泡的藏茶文化，也同時希望將藏茶融合京都當地茶點，帶給每一位賓客全新的體驗。

即將在12月登場的「米其林傳奇大師盛宴」餐單則以茶為靈感，使用多款台灣在地食材，以茶佐餐呈現創新作品。目前菜單驚喜包括Alain Passard將首度使用岩茶入料理，調製全新醬汁，並獻上其經典成名代表之作「Corps à corps乾草悶雞鴨」；最令人期待的尾聲甜點，將使用寶元紀選茶製作茉莉花茶冰淇淋，讓整場饗宴繚繞無窮回韻。

展望2024年，寶元紀將帶來更多驚喜，除將有旗下第一家中餐廳於台中企業總部開幕外，籌備多年的苗栗三義茶園區，也將於明年第一季將正式營運。蔡明倫表示，未來寶元紀布局全球的腳步與企圖不會停歇，希望讓世界看到台灣的精緻品味與茶文化的美好。

寶元紀總經理蔡明倫表示，寶元紀立足台灣，經營視野布局全球。圖／寶元紀提供
寶元紀總經理蔡明倫表示，寶元紀立足台灣，經營視野布局全球。圖／寶元紀提供
法國米其林傳奇主廚 Alain Passard。圖／寶元紀提供
法國米其林傳奇主廚 Alain Passard。圖／寶元紀提供

京都 日本

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