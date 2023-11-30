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最強星三代要來了？陳冠希愛女Alaia跨界藤原浩 首推超萌掛飾

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳冠希愛女Alaia公開露面時就搶先配戴了fragment design x Steiff與自己聯名設計的Mini Panda Bearry Cute掛飾。記者李政龍／攝影
陳冠希愛女Alaia公開露面時就搶先配戴了fragment design x Steiff與自己聯名設計的Mini Panda Bearry Cute掛飾。記者李政龍／攝影

陳冠希日前帶著超模嬌妻秦舒培、愛女Alaia來台出席時尚派對，以及個人經營潮牌CLOT慶祝成立20周年活動。當時Alaia還陪同了陳冠希一起接受媒體訪問，超萌反應更是圈粉無數，儼然就是星三代架勢。果不其然，CLOT近期便推出了由Alaia操刀並跨界潮流大神藤原浩主持的fragment design品牌，打造黑白泰迪熊吊飾。

先前Alaia公開露面時就搶先配戴了fragment design x Steiff與自己聯名設計的Mini Panda Bearry Cute掛飾，以黑白貓熊為設計靈感，擁有亮粉色耳朵，以及右耳上迷人的粉色花朵；兩只不同顏色的眼睛，皆是她最喜愛的色彩。同時小熊還配戴了一串珍珠項鍊，增添華麗高級感，項鍊上懸掛吊牌裝飾fragment design經典閃電圖案以及黑色的Alaia字樣。為凸顯獨家限量版的特殊性，小熊掛飾左耳上還帶有Steiff的「金耳扣」標章，上面印有品牌的Steiff Collectors標籤，增加收藏性。

莫文蔚出道30周年的「莫后光年」特展，在香港、北京廣受好評之後，於是和長期支持音樂與藝術的agnès b.攜手合作，12月5日起將移師到台北選在品牌信義誠品門市開展。圖／agnès b.提供
莫文蔚出道30周年的「莫后光年」特展，在香港、北京廣受好評之後，於是和長期支持音樂與藝術的agnès b.攜手合作，12月5日起將移師到台北選在品牌信義誠品門市開展。圖／agnès b.提供

另外，香港歌手莫文蔚迎來出道30周年，特別舉辦「莫后光年」展，在香港、北京廣受好評之後，於是和長期支持音樂與藝術的agnès b.攜手合作，12月5日起將移師到台北選在品牌信義誠品門市開展，同時推出全球限量聯名手鍊。採簡約中性設計由銀色粗鍊與黑色細練組合而成聯名手鍊，圓形吊牌墜飾上刻有莫文蔚原創虛擬漫畫角色「莫貓寶貝」，傳遞愛護動物與環境保護的訊息；另一面則為經典b. Logo，彰顯品牌標識，並增添施華洛世奇水晶掛墜。全球限量推出300條，台灣獨家限定販售150條，皆刻有全球專屬序號。

陳冠希日前帶著超模嬌妻秦舒培、愛女Alaia來台出席時尚派對，以及個人經營潮牌CLOT慶祝成立20周年活動。記者李政龍／攝影
陳冠希日前帶著超模嬌妻秦舒培、愛女Alaia來台出席時尚派對，以及個人經營潮牌CLOT慶祝成立20周年活動。記者李政龍／攝影

「莫后光年」特展與agnès b.攜手合作，推出全球限量聯名手鍊，3,980元。圖／agnès b.提供
「莫后光年」特展與agnès b.攜手合作，推出全球限量聯名手鍊，3,980元。圖／agnès b.提供

fragment design x Steiff與Alaia聯名設計的Mini Panda Bearry Cute掛飾，8,080元。圖／CLOT提供
fragment design x Steiff與Alaia聯名設計的Mini Panda Bearry Cute掛飾，8,080元。圖／CLOT提供

品牌 香港 陳冠希

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