聽新聞
test
0:00 / 0:00
最強星三代要來了？陳冠希愛女Alaia跨界藤原浩 首推超萌掛飾
陳冠希日前帶著超模嬌妻秦舒培、愛女Alaia來台出席時尚派對，以及個人經營潮牌CLOT慶祝成立20周年活動。當時Alaia還陪同了陳冠希一起接受媒體訪問，超萌反應更是圈粉無數，儼然就是星三代架勢。果不其然，CLOT近期便推出了由Alaia操刀並跨界潮流大神藤原浩主持的fragment design品牌，打造黑白泰迪熊吊飾。
先前Alaia公開露面時就搶先配戴了fragment design x Steiff與自己聯名設計的Mini Panda Bearry Cute掛飾，以黑白貓熊為設計靈感，擁有亮粉色耳朵，以及右耳上迷人的粉色花朵；兩只不同顏色的眼睛，皆是她最喜愛的色彩。同時小熊還配戴了一串珍珠項鍊，增添華麗高級感，項鍊上懸掛吊牌裝飾fragment design經典閃電圖案以及黑色的Alaia字樣。為凸顯獨家限量版的特殊性，小熊掛飾左耳上還帶有Steiff的「金耳扣」標章，上面印有品牌的Steiff Collectors標籤，增加收藏性。
另外，香港歌手莫文蔚迎來出道30周年，特別舉辦「莫后光年」展，在香港、北京廣受好評之後，於是和長期支持音樂與藝術的agnès b.攜手合作，12月5日起將移師到台北選在品牌信義誠品門市開展，同時推出全球限量聯名手鍊。採簡約中性設計由銀色粗鍊與黑色細練組合而成聯名手鍊，圓形吊牌墜飾上刻有莫文蔚原創虛擬漫畫角色「莫貓寶貝」，傳遞愛護動物與環境保護的訊息；另一面則為經典b. Logo，彰顯品牌標識，並增添施華洛世奇水晶掛墜。全球限量推出300條，台灣獨家限定販售150條，皆刻有全球專屬序號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言