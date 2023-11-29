快訊

柯文哲點名「季將軍」開價2億美金喬副手 季麟連發聲了

每年收掉逾6百家！ 未來15年內恐找嘸中藥行

36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵「身不由己文」被翻出惹哭大批網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北101地面到高空35處夢幻燈飾 雙跨年迎接500萬人潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
松智路人行道薔薇花廊。圖／台北101提供
松智路人行道薔薇花廊。圖／台北101提供

現在走進台北信義商圈，在各家百貨商場的耶誕主題裝置點亮下，夜晚呈現著處處璀璨，吸引著逛街人群與國內外觀光客，紛紛舉起手機、相機，在各個主題裝置留下美麗畫面。

台灣地標台北101從耶誕、跨年、新年至元宵燈節，今啟動雙跨年策展活動。台北101全場域推出超過35個夢幻燈飾造景，從戶外到戶內、地面到高空508公尺，都是打卡景點。

台北101購物中心松智大門佇立著金色燦爛的Dior耶誕樹，信義大門則有Harry Winston耶誕樹。信義路人行道上更出現一座奇幻旋轉木馬，旁邊還有一座夢幻馬車，信義路與松智路上的行道樹也點亮火樹銀花，同時還有夢幻的薔薇花廊共7大戶外燈飾，走到哪幾乎都有人正舉著手機自拍、合照。

台北101購物中心4樓則打造耶誕童話王國，還有一輛紅色許願快車邀請民眾寫下許願小卡。台北101觀景台則呈現耶誕雲端之旅，耶誕老人駕著馴鹿雪橇直奔101而來。台北101董事長張學舜指出，今年是疫後完全解封的第一個過年，預計從現在起一路至元宵，會吸引500萬遊客造訪台北101。

除了台北101，新光三越呈現有如雪國氛圍的17米高「時光之樹」，今年更超越往年規格，推出超過一千場主題燈光秀，運用百萬顆燈泡打造璀璨絢爛的1000米燈海大道，將香堤徒步區點綴夢幻耀眼。

信義路人行道奇幻旋轉木馬。圖／台北101提供
信義路人行道奇幻旋轉木馬。圖／台北101提供
信義路人行道奇幻旋轉木馬。圖／台北101提供
信義路人行道奇幻旋轉木馬。圖／台北101提供
松智路大門口Dior耶誕樹。圖／台北101提供
松智路大門口Dior耶誕樹。圖／台北101提供
台北101 89樓觀景台耶誕老公公的家。圖／台北101提供
台北101 89樓觀景台耶誕老公公的家。圖／台北101提供
台北101購物中心4樓都會廣場打造耶誕童話王國。圖／台北101提供
台北101購物中心4樓都會廣場打造耶誕童話王國。圖／台北101提供
信義路人行道夢幻馬車。圖／台北101提供
信義路人行道夢幻馬車。圖／台北101提供

台北101 跨年

延伸閱讀

爽喝29天！ 星巴克耶誕數位體驗「買一送一」來了、門市購物派對「全品項85折」

宇珊陳大天主持桃園跨年 陳昊森獨家獻唱

「CookieRun薑餅人」現身內湖昇恆昌 20處打卡點迎耶誕

台鐵推「郵輪式列車」冬季漫遊 跨年、春節行程開賣

相關新聞

這支必收！全世界只有台灣有 汀士頓蛻變系列第3版登場

蘇格蘭威士忌汀士頓自2022年起推出全新蛻變系列「TRANSFORMATION SERIES」，預定發行5版，全世界只有...

台北101地面到高空35處夢幻燈飾 雙跨年迎接500萬人潮

現在走進台北信義商圈，在各家百貨商場的耶誕主題裝置點亮下，夜晚呈現著處處璀璨，吸引著逛街人群與國內外觀光客，紛紛舉起手機...

MAURICE LACROIX「綠油金」限量新表好吸睛！青銅表殼＋綠面成搶手貨

什麼樣的組合，會獲得消費者喜愛，一直都是鐘表產業的年度重點課題，就好比曾經風行過一時的青銅材質表殼，因為會隨配戴者使用而改變氧化程度，頗有「養表」樂趣。因此艾美表（MAURICE LACROIX）便從善如流，推出了近年受到歡迎的綠色表盤，搭配青銅金材質表殼的限量腕表，被稱為「綠油金」的組合，果然很吸睛。

許凱、唐藝昕美帥站台 FENDI上海新店開幕

歡慶一年一度假日季節的到來，FENDI於上海恆隆廣場一樓中庭開設2023冬季限時系列期間限定店，巧妙結合閃亮金屬和鏡面材...

文佳煐火辣網襪裝、女團aespa成員Winter秀香肩成精品代言人

精品品牌紛紛自韓國找新任代言人、大使已經是當前的趨勢，也說明了「韓流」文化全球都埋單。如同人氣女團aespa成員Winter就被Polo Ralph Lauren相中成為韓國區品牌大使，而女星文佳煐則是繼男團NCT成員道英（Doyoung）後，第二位成為Dolce & Gabbana代言人的韓國明星。

4種和牛吃到飽＋煙火！馬辣「跨年方案」限量260席開賣

2023年即將進入尾聲，2024年也即將到來。位於台北信義區的「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義店」宣佈將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。