台北101地面到高空35處夢幻燈飾 雙跨年迎接500萬人潮

現在走進台北信義商圈，在各家百貨商場的耶誕主題裝置點亮下，夜晚呈現著處處璀璨，吸引著逛街人群與國內外觀光客，紛紛舉起手機、相機，在各個主題裝置留下美麗畫面。

台灣地標台北101從耶誕、跨年、新年至元宵燈節，今啟動雙跨年策展活動。台北101全場域推出超過35個夢幻燈飾造景，從戶外到戶內、地面到高空508公尺，都是打卡景點。

台北101購物中心松智大門佇立著金色燦爛的Dior耶誕樹，信義大門則有Harry Winston耶誕樹。信義路人行道上更出現一座奇幻旋轉木馬，旁邊還有一座夢幻馬車，信義路與松智路上的行道樹也點亮火樹銀花，同時還有夢幻的薔薇花廊共7大戶外燈飾，走到哪幾乎都有人正舉著手機自拍、合照。

台北101購物中心4樓則打造耶誕童話王國，還有一輛紅色許願快車邀請民眾寫下許願小卡。台北101觀景台則呈現耶誕雲端之旅，耶誕老人駕著馴鹿雪橇直奔101而來。台北101董事長張學舜指出，今年是疫後完全解封的第一個過年，預計從現在起一路至元宵，會吸引500萬遊客造訪台北101。