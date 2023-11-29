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「小店永豐故事展」巡迴全台5間永豐銀行 首站興大展開

聯合報／ 記者顏甫珉／台中即時報導
「小店永豐故事展」巡迴全台，首站在台中興大分行展開，分行所在地也是由永豐捐贈的食安大樓。記者王聰賢／攝影
「小店永豐故事展」巡迴全台，首站在台中興大分行展開，分行所在地也是由永豐捐贈的食安大樓。記者王聰賢／攝影

永豐基金會第一屆小店永豐計畫，共選出全台10間小店入選，為讓全台民眾能夠深入認識各家溫暖可愛的小店，以及小店永豐計畫，「小店永豐故事展」即日起將巡迴永豐銀行全台5間分行，首站從台中興大分行啟動，吸引不少客戶、民眾前來認識小店。

永豐基金會發起的小店永豐計畫，關注台灣不同角落默默努力的小店，提供資金或專業諮詢的資源，讓地方擁有自己的力量！第一屆共有10家小店入選，包括螢火蟲公益書屋、大山北月、豆花兒、博仁堂、小農餐桌、好時果子、津寮、禾乃川國產豆製所、明日餐桌環境廚房、熊與貓咖啡書房。

而在全台5家永豐銀行展出的「小店永豐故事展」中，首站即日起至12月1日，在台中中興大學的興大分行展開，這棟由永豐捐贈的食安大樓，秉持產學合作、永續共創的理念，一直在食農領域支持著地方產業發展、守護美好生活。特別響應小店永豐計畫扶持在地小店的精神，期待透過展覽讓民眾可以深入了解10間小店的故事，及如何創造出翻轉的關鍵。展場同步展出各小店發展出的產品，及代表小店的重要物品，搭配10間小店故事影音播放，有空不妨一起到興大分行展區，看小店們如何發揮創意、翻轉地方、共創美好生活的歷程。

除了認識第一屆的10間小店，永豐基金會也將持續挹注資源，支持台灣更多小店，即日起至11月30日，也展開「第二屆小店永豐計畫徵選」，可到永豐基金會官網查詢相關資訊，希望透過每一屆讓更多小店被外界看到，讓台灣各地的小店擁有自己的力量，而對民眾來說，從認識小店開始，實際到小店支持，也是最直接的幫助方式。

「小店永豐故事展」之後也將巡迴到台北城中分行、高雄分行、台北中崙分行與東門分行等，將持續到年底，歡迎民眾走入永豐銀行，從小店永豐故事展中，認識小店，探索金融力量翻轉關鍵，一起共創美好生活。

為讓全台民眾更深入了解，「小店永豐故事展」巡迴全台，首站在台中興大分行。記者王聰賢／攝影
為讓全台民眾更深入了解，「小店永豐故事展」巡迴全台，首站在台中興大分行。記者王聰賢／攝影
為讓全台民眾更深入了解，「小店永豐故事展」巡迴全台，首站在台中興大分行。記者王聰賢／攝影
為讓全台民眾更深入了解，「小店永豐故事展」巡迴全台，首站在台中興大分行。記者王聰賢／攝影
透過現場展品與說明、影片，可以深入了解「小店永豐」計畫中，各小店在地方的努力。記者王聰賢／攝影
透過現場展品與說明、影片，可以深入了解「小店永豐」計畫中，各小店在地方的努力。記者王聰賢／攝影

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