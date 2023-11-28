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法國馬卡龍「PIERRE HERMÉ」快閃登台！吃得到12口味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
PIERRE HERMÉ 快閃限定店提供有12種口味的馬卡龍。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ 快閃限定店提供有12種口味的馬卡龍。圖／PIERRE HERMÉ 提供

知名法國甜點「PIERRE HERMÉ」來了！以「馬卡龍」為明星商品的「PIERRE HERMÉ」，自即日起至12月25日期間快閃新光三越信義新天地A11，推出多種風味馬卡龍、手工巧克力與限量禮盒，讓台灣民眾也能品嚐到甜點大師的精湛手藝。

PIERRE HERMÉ創辦人Pierre Hermé，師承現代甜點之父 Gaston Lenǒtre，也曾任法國馬卡龍名店 Ladurée 的顧問，被美國《Vogue》雜誌稱為「甜點界的畢卡索」，並在2016年獲頒世界第一甜點師，乃是甜點界的傳奇人物。此次快閃店採用多彩的馬卡龍隧道，以及巨型馬卡龍、超大型馬卡龍禮盒進行點綴，地面還鋪設有義大利視覺藝術家Gianpaolo Pagni所設計的幾何圖騰。

PIERRE HERMÉ台灣快閃店共提供有12款精選馬卡龍，包括有經典的「ISPAHAN 玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」、「MOGADOR 百香果牛奶巧克力馬卡龍」及「PLAISIR SUCRÉ千層酥榛果牛奶巧克力馬卡龍」，另外還有聖誕節慶限定的「FLEUR D’AGRUME茉莉葡萄柚馬卡龍」以及「ARYA橙花開心果馬卡龍」等多種風味選擇，單顆130元。

除此之外，快閃店也提供多款馬卡龍禮盒。4入馬卡龍限定鐵盒，每盒580元；8入馬卡龍禮盒1,120元。另外還有12入、20入、40入等不同組合。同時現場也提供有松露黑巧克力、松露榛果巧克力、榛果巧克力、綜合牛奶巧克力禮盒等巧克力品項。

PIERRE HERMÉ 40入馬卡龍禮盒，5,400元。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ 40入馬卡龍禮盒，5,400元。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ 20入馬卡龍限量禮盒，2,800元。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ 20入馬卡龍限量禮盒，2,800元。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ自即日起至12月25日期間快閃進駐新光信義A11。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ自即日起至12月25日期間快閃進駐新光信義A11。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ 12入馬卡龍禮盒，1,680元。圖／PIERRE HERMÉ 提供
PIERRE HERMÉ 12入馬卡龍禮盒，1,680元。圖／PIERRE HERMÉ 提供
法國精品馬卡龍 PIERRE HERMÉ 快閃限定店進駐新光信義A11。圖／PIERRE HERMÉ 提供
法國精品馬卡龍 PIERRE HERMÉ 快閃限定店進駐新光信義A11。圖／PIERRE HERMÉ 提供

巧克力 甜點 快閃

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