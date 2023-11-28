法國馬卡龍「PIERRE HERMÉ」快閃登台！吃得到12口味

知名法國甜點「PIERRE HERMÉ」來了！以「馬卡龍」為明星商品的「PIERRE HERMÉ」，自即日起至12月25日期間快閃新光三越信義新天地A11，推出多種風味馬卡龍、手工巧克力與限量禮盒，讓台灣民眾也能品嚐到甜點大師的精湛手藝。

PIERRE HERMÉ創辦人Pierre Hermé，師承現代甜點之父 Gaston Lenǒtre，也曾任法國馬卡龍名店 Ladurée 的顧問，被美國《Vogue》雜誌稱為「甜點界的畢卡索」，並在2016年獲頒世界第一甜點師，乃是甜點界的傳奇人物。此次快閃店採用多彩的馬卡龍隧道，以及巨型馬卡龍、超大型馬卡龍禮盒進行點綴，地面還鋪設有義大利視覺藝術家Gianpaolo Pagni所設計的幾何圖騰。

PIERRE HERMÉ台灣快閃店共提供有12款精選馬卡龍，包括有經典的「ISPAHAN 玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」、「MOGADOR 百香果牛奶巧克力馬卡龍」及「PLAISIR SUCRÉ千層酥榛果牛奶巧克力馬卡龍」，另外還有聖誕節慶限定的「FLEUR D’AGRUME茉莉葡萄柚馬卡龍」以及「ARYA橙花開心果馬卡龍」等多種風味選擇，單顆130元。

除此之外，快閃店也提供多款馬卡龍禮盒。4入馬卡龍限定鐵盒，每盒580元；8入馬卡龍禮盒1,120元。另外還有12入、20入、40入等不同組合。同時現場也提供有松露黑巧克力、松露榛果巧克力、榛果巧克力、綜合牛奶巧克力禮盒等巧克力品項。