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全台最大無印良品在高雄！下周開幕必搶8物曝光 這些商品大立獨家販售
全台最大間的MUJI無印良品旗艦店，將在12月5日於高雄大立開幕，搶先曝光大立旗艦店中，獨家販售或領先上市的8款系列商品，囊括多樣化系列，以及在地化的特色。
一、限定色款四輪硬殼止滑拉桿箱
隨著大家恢復出國旅遊，MUJI無印良品在大立旗艦店開幕時，推出限定新色的煙燻橘四輪硬殼止滑拉桿箱，適合2～3天的小旅行，有著雙輪式實心構造的輪子、按壓式止滑鎖功能，方便隨時使用。
二、在地設計開發的窗簾販售
在南部獨家只在大立，由無印良品與在地設計開發的7款聚酯纖維無褶窗簾系列，有著透光、遮光、防焰等多種功能可挑選，整體設計也是採用無褶，還有遮光款，可以物理性遮光。
三、DIY刺繡
南部獨家引進，也是全台第二間引進的DIY刺繡服務，可以使用門市的平板自行手繪圖案，輸出於選擇的布件上，可以為自己打造獨一無二的專屬刺繡。
四、炻器分隔盤
介於陶器與瓷器之間的炻器，獨家在大立旗艦店販售炻器分隔盤，共有三種顏色，分別在隔盤中承裝不同料理。
五、文具口袋筆系列
重視手寫的溫度，新推出的文具口袋筆系列，搶先在大立旗艦店上市，方便放置口袋，隨手記錄，共有11種顏色。
六、高雄在地農產
無印良品特別拜訪高雄在地農家，在大立旗艦店開幕時，搶先在良品市場販售在地食農產品，包括土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬與檸檬香草茶等。
七、夾心玫瑰風味荔枝酒巧克力
同樣是在地合作，將大樹玉荷包釀造的荔枝酒，做成芬芳香甜的玫瑰與荔枝酒風味內餡後，再以54%黑巧克力包裹，是冬季限定巧克力。
八、限量設計款黃麻購物袋
無印良品將代表高雄的風土物產，以插畫方式呈現在A4黃麻購物袋上，一人限購10個。
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