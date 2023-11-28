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用最溫柔方式接住你！lululemon首度推出貼身內搭 專注感受屬於自己的時間

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
以高級瑜伽運動裝著稱的lululemon終於踏入了內著市場，以時尚剪裁搭配柔軟的布料，形塑出身形與肌膚完美貼合樣貌。圖／lululemon提供
以高級瑜伽運動裝著稱的lululemon終於踏入了內著市場，以時尚剪裁搭配柔軟的布料，形塑出身形與肌膚完美貼合樣貌。圖／lululemon提供

向來以高級瑜伽運動裝著稱的lululemon終於踏入了內著市場，以時尚剪裁搭配柔軟的布料，形塑出身形與肌膚完美貼合樣貌，訴求穿上它便更能專注於自我感受，因此受到市場矚目。

對女性消費者來說，lululemon的各式運動裝備，或許沒有最搶眼設計，但以高質感與舒適度在全球培養出一眾死忠粉絲，因此首度進軍內著市場推出Wundermost貼身內搭系列，就不太讓人意外了。全新Wundermost貼身內搭系列的布料採用萊卡彈性纖維的超細纖維針織結構增加排汗性能，承襲lululemon獨家專利布料Nulu™的優點及特性，以親膚裸感為主要特色。添加雙面磨毛工藝，讓質地如奶油般滑順、柔軟及高延展性；設計方面，藉簡約俐落剪裁為日常穿著增添更多樣的選擇，並提升舒適穿著及視覺美感。此次共推出9款不同顏色品項，可自由搭配合身褲裝、裙裝或是作為內襯。

流行服飾品牌CHENN CHEN這季則將熱銷萬件的HEAT系列，以由內而外舒適恆溫作為靈感，分別選用石墨烯及磨毛面料打造內搭發熱及外穿保暖雙材質服飾。圖／CHENN CHEN提供
流行服飾品牌CHENN CHEN這季則將熱銷萬件的HEAT系列，以由內而外舒適恆溫作為靈感，分別選用石墨烯及磨毛面料打造內搭發熱及外穿保暖雙材質服飾。圖／CHENN CHEN提供

而台灣流行服飾品牌CHENN CHEN這季則將熱銷萬件的HEAT系列，以由內而外舒適恆溫作為靈感，分別選用石墨烯及磨毛面料打造內搭發熱及外穿保暖雙材質服飾，包括BRATOP、長短褲至長洋裝，一次滿足女性消費者冬季所有穿著需求。而且全系列11款單品皆使用熱轉印衣標，減少衣標摩擦肌膚造成的不適感；同時推出皮革滾邊拼接的三色鋪棉套裝、以針織面料拼接羅紋造型的短版鋪棉外套等，成為冬日最佳搭配單品。

lululemon Wundermost系列Nulu™立領無袖緊身連身衣，2,680元。圖／lululemon提供
lululemon Wundermost系列Nulu™立領無袖緊身連身衣，2,680元。圖／lululemon提供

lululemon Wundermost系列Nulu™立領無袖坦克背心，1,680元。圖／lululemon提供
lululemon Wundermost系列Nulu™立領無袖坦克背心，1,680元。圖／lululemon提供

lululemon Wundermost系列Nulu™方領長袖緊身連身衣，2,980元。圖／lululemon提供
lululemon Wundermost系列Nulu™方領長袖緊身連身衣，2,980元。圖／lululemon提供

lululemon Wundermost系列Nulu™圓領長袖上衣，2,280元。圖／lululemon提供
lululemon Wundermost系列Nulu™圓領長袖上衣，2,280元。圖／lululemon提供

lululemon Wundermost系列Nulu™方領無袖緊身連身衣，2,680元。圖／lululemon提供
lululemon Wundermost系列Nulu™方領無袖緊身連身衣，2,680元。圖／lululemon提供

lululemon Wundermost系列Nulu™圓領短袖緊身連身衣，2,980元。圖／lululemon提供
lululemon Wundermost系列Nulu™圓領短袖緊身連身衣，2,980元。圖／lululemon提供

lululemon Wundermost系列Nulu™不對稱緊身連身衣，2,680元。圖／lululemon提供
lululemon Wundermost系列Nulu™不對稱緊身連身衣，2,680元。圖／lululemon提供

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