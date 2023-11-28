連12天「買1送1」！肯德基套餐55折、下午茶組99元

繼雙11之後，「肯德基」自12月1日起，連續12天推出「雙人經濟學」優惠，包括有上校雞塊、玉米濃湯等4款商品享買1送1，另外還有個人套餐、雙人套餐優惠，最高現享55折起。「花月嵐」則是推出週二限定的「Tuesday限定套餐組」，優惠價250元，每套現省107元。

12月1日至12月12日期間，肯德基推出4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、風味雞汁飯、玉米濃湯等4款餐點「買1送1」優惠，現省40～50元。同時另外還有3組「99元下午茶優惠組」，每套均為99元，現享57～79折。例如「草莓起司冰淇淋大福＋原味蛋撻＋4塊上校雞塊＋無糖茉莉綠茶(小)」，每組優惠價99元。

「個人超爽獨享餐」則有5種不同方案，包括「咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1」、「青花椒咔啦雞腿堡x1 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1」等選擇，每組優惠價122～149元，享57～69折。同時肯德基也有針對2人設計的「經濟激省餐」、「澎派雙饗餐」，每套各為299、399元，現享55折起。

來自日本的連鎖拉麵「花月嵐」，為慶祝登台16週年，12月1日至12月31日期間，每個週二（12月5、12、19、26日）推出LINE會員好友限定的「Tuesday限定套餐組」，內含有大蒜拳骨拉麵（原湯、白濃、味噌，3選1）、配料時蔬任選一、飲料任選一、可樂餅1塊，原價357元，優惠價250元。