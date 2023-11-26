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身份證拿出來！「024」對中任2碼 和牛、烏魚子、牛角蟹吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
問鼎推出尾牙春酒方案，滿額且滿人數，可贈送「澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛」、「美國SRF極黑和牛霜降」等肉盤。圖／馬辣提供
問鼎推出尾牙春酒方案，滿額且滿人數，可贈送「澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛」、「美國SRF極黑和牛霜降」等肉盤。圖／馬辣提供

隨著年末餐敘、尾牙的時間將至，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出多人用餐優惠方案，可享10人以上9折、滿人數送肉盤等不同優惠。另外12月1日至12月31日期間，2成人以上同行，其中一人身份證、健保卡或護照號碼含「0、2、4」任兩碼（可重複），並且提前1日以上預定並主動參與活動，依不同品牌，可享「美國見島和牛吃到飽」、「北港烏魚子吃到飽」等不同升級優惠。

《12月升級優惠》

【熊一頂級燒肉】：不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

【哞哞屋和牛燒肉】：不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去新潮和牛燒肉】：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物 食べ放題】：不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－牛角蟹」；選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－牛角蟹」吃到飽。

【狗一下居酒食堂】：不限時段，全桌單點消費滿1,000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。

《尾牙春酒優惠》

【熊一頂級燒肉】：含10成人以上用餐9折（即免收10%清潔費）。

【哞哞屋和牛燒肉】：含10成人以上用餐9折（即免收10%清潔費）。

【夯下去新潮和牛燒肉】：含10成人以上用餐9折（即免收10%清潔費）。

【燒肉ChaCha個人和牛燒肉】：含4成人以上同行，每成人消費滿500元，即贈每成人北海道生食級干貝乙顆。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】：含10成人以上用餐9折（即免收10%清潔費）。

【新馬辣經典麻辣鍋】：含10成人以上用餐9折（即免收10%清潔費）。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】：含10成人以上用餐9折（即免收10%清潔費）。

【問鼎·皇上吉祥宮廷火鍋】：同桌每一成人消費滿1,000元，4成人以上同行，每桌贈「澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛」1份 （價值1160元）；6成人以上同行，每桌贈「美國SRF極黑和牛霜降」乙份 （價值1560元）。

【涮樂和牛鍋物 食べ放題】：含10成人以上，選擇「極上和牛放題、極上雙和牛放題、世界三大和牛放題」指定方案，用餐9折（即免收10%清潔費）。

【狗一下居酒食堂】含4成人以上同行，每成人單點消費滿1,100元，即享好禮二選一「豪邁沖繩生啤酒柱+松露炸薯條乙份」或「黑松白金鹿箔慶祝酒乙瓶」。忠孝店吃到飽方案，10成人以上用餐9折（即免收10%清潔費）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涮樂和牛指定方案可享「牛角蟹吃到飽」。圖／馬辣提供
涮樂和牛指定方案可享「牛角蟹吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去可升級「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
馬辣可升級「XXL大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
馬辣可升級「XXL大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
狗一下滿額贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
狗一下滿額贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
符合條件者，「熊一」可升級美國見島和牛吃到飽。圖／馬辣提供
符合條件者，「熊一」可升級美國見島和牛吃到飽。圖／馬辣提供

吃到飽 火鍋

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