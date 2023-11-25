BUDDY BUDDY亞洲首店落腳南台灣！天下南隅聯名上市

天下南隅繼今夏重新盛大開幕後，近期又有新亮點。業者邀請風靡倫敦、巴黎與比利時的堅果醬品牌—BUDDY BUDDY，12月將在飯店一樓《NAN Bar 1》推出獨家堅果調飲、經典旅行蛋糕（gâteaux de voyage），入住房客也能在早餐享用聯名烘焙糕點，一樓小賣店則提供單罐堅果醬或禮盒商品組合販售。這也是品牌在亞洲首站快閃，別具意義。

天下南隅董事長特助林子鈞表示，天下南隅將台灣人最熟悉的日常，以如舊復新的手法，透過音樂、藝術、設計為下榻的旅客打造不同以往的住宿體驗；不約而同的，合作夥伴BUDDY BUDDY則是將我們最熟悉的堅果─花生、杏仁、巧克力等，透過創意和當代藝術，組合成全新型態的飲食體驗；「此次活動除了將和我們擁有相同理念的優質品牌從歐洲帶進台灣，同時，館內餐飲團隊重新認識新的食材運用和餐飲趨勢是很好的學習，我們計畫持續以天下南隅做為平台，為大家帶進更多豐富的體驗和不同的視野。」

BUDDY BUDDY的快閃店，是繼巴黎春天百貨(Printemps)、倫敦哈洛德百貨(Harrods)之後，亞洲首站在台南天下南隅，自12月1日至2024年1月1日，聯名商品將於天下南隅一樓《NAN Bar 1》每日限量供應。包括三款堅果醬特製調飲：杏仁醬香料奶茶、榛果醬巧克力、榛果醬摩卡咖啡；四款由天下南隅點心坊特製經典的烘焙糕點：榛果巧克力醬可頌、杏仁醬可頌、榛果醬費南雪、花生巧克力醬布朗尼；四款單罐堅果醬：榛果巧克力醬、杏仁醬、花⽣巧克⼒醬、杏仁⾁桂醬。「天下南隅x BUDDY BUDDY 聖誕禮盒」有一款BUDDY BUDDY堅果醬、馬克杯、別針、四款經典烘焙糕點。

BUDDY BUDDY堅持最高品質細工慢磨，堅果營養價值豐富，經過研磨之後，釋放出濃郁的香氣和滑順的油脂，堅果醬百變且多功用，不僅是麵包抹醬、或是如《NAN Bar 1》做成調飲，BUDDY BUDDY也建議可以利用堅果醬做成鹹食沾醬，如混於鷹嘴豆泥中做為蔬菜棒的沾醬；天下南隅則建議可嘗試在堅果醬中加入醬油、香油、辣椒做為爽口的涼麵醬。

BUDDY BUDDY的堅果醬皆為⼩量生產、⼿⼯製作，講求溯源、只與對環境友善耕種的農家合作。為確保最佳風味，每顆堅果都在位於比利時的⼯作室細⼼烘烤，烘烤完成立刻將堅果壓成細⼩的碎片，與其他優質食材如喜馬拉雅玫瑰鹽、魁北克楓糖等混合打成醬料，整個過程皆為純⼿⼯完成。今年BUDDY BUDDY更成為倫敦頂級精品百貨哈洛德百貨(Harrods)唯⼀販售的堅果醬品牌。