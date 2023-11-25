快訊

評／後院失火 前院踏不出 柯文哲進退失據

千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

BUDDY BUDDY亞洲首店落腳南台灣！天下南隅聯名上市

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
天下南隅邀請受歐洲各大百年精品百貨注目，風靡倫敦、巴黎與比利時的堅果醬品牌—BUDDY BUDDY前進台南快閃。圖/天下南隅提供
天下南隅邀請受歐洲各大百年精品百貨注目，風靡倫敦、巴黎與比利時的堅果醬品牌—BUDDY BUDDY前進台南快閃。圖/天下南隅提供

天下南隅繼今夏重新盛大開幕後，近期又有新亮點。業者邀請風靡倫敦、巴黎與比利時的堅果醬品牌—BUDDY BUDDY，12月將在飯店一樓《NAN Bar 1》推出獨家堅果調飲、經典旅行蛋糕（gâteaux de voyage），入住房客也能在早餐享用聯名烘焙糕點，一樓小賣店則提供單罐堅果醬或禮盒商品組合販售。這也是品牌在亞洲首站快閃，別具意義。

天下南隅董事長特助林子鈞表示，天下南隅將台灣人最熟悉的日常，以如舊復新的手法，透過音樂、藝術、設計為下榻的旅客打造不同以往的住宿體驗；不約而同的，合作夥伴BUDDY BUDDY則是將我們最熟悉的堅果─花生、杏仁、巧克力等，透過創意和當代藝術，組合成全新型態的飲食體驗；「此次活動除了將和我們擁有相同理念的優質品牌從歐洲帶進台灣，同時，館內餐飲團隊重新認識新的食材運用和餐飲趨勢是很好的學習，我們計畫持續以天下南隅做為平台，為大家帶進更多豐富的體驗和不同的視野。」

BUDDY BUDDY的快閃店，是繼巴黎春天百貨(Printemps)、倫敦哈洛德百貨(Harrods)之後，亞洲首站在台南天下南隅，自12月1日至2024年1月1日，聯名商品將於天下南隅一樓《NAN Bar 1》每日限量供應。包括三款堅果醬特製調飲：杏仁醬香料奶茶、榛果醬巧克力、榛果醬摩卡咖啡；四款由天下南隅點心坊特製經典的烘焙糕點：榛果巧克力醬可頌、杏仁醬可頌、榛果醬費南雪、花生巧克力醬布朗尼；四款單罐堅果醬：榛果巧克力醬、杏仁醬、花⽣巧克⼒醬、杏仁⾁桂醬。「天下南隅x BUDDY BUDDY 聖誕禮盒」有一款BUDDY BUDDY堅果醬、馬克杯、別針、四款經典烘焙糕點。

BUDDY BUDDY堅持最高品質細工慢磨，堅果營養價值豐富，經過研磨之後，釋放出濃郁的香氣和滑順的油脂，堅果醬百變且多功用，不僅是麵包抹醬、或是如《NAN Bar 1》做成調飲，BUDDY BUDDY也建議可以利用堅果醬做成鹹食沾醬，如混於鷹嘴豆泥中做為蔬菜棒的沾醬；天下南隅則建議可嘗試在堅果醬中加入醬油、香油、辣椒做為爽口的涼麵醬。

BUDDY BUDDY的堅果醬皆為⼩量生產、⼿⼯製作，講求溯源、只與對環境友善耕種的農家合作。為確保最佳風味，每顆堅果都在位於比利時的⼯作室細⼼烘烤，烘烤完成立刻將堅果壓成細⼩的碎片，與其他優質食材如喜馬拉雅玫瑰鹽、魁北克楓糖等混合打成醬料，整個過程皆為純⼿⼯完成。今年BUDDY BUDDY更成為倫敦頂級精品百貨哈洛德百貨(Harrods)唯⼀販售的堅果醬品牌。

12月到台南天下南隅，不妨外帶一份來自歐洲的耶誕食尚。圖/天下南隅提供
12月到台南天下南隅，不妨外帶一份來自歐洲的耶誕食尚。圖/天下南隅提供
以健康的堅果醬做成調飲，是現代歐洲超夯的喝法。圖/天下南隅提供
以健康的堅果醬做成調飲，是現代歐洲超夯的喝法。圖/天下南隅提供
天下南隅 x BUDDY BUDDY將帶來別具風味的耶誕假期。圖/天下南隅提供
天下南隅 x BUDDY BUDDY將帶來別具風味的耶誕假期。圖/天下南隅提供

巧克力 品牌 烘焙 住宿

延伸閱讀

NBA／四節309分史詩級進攻大戰 希爾德關鍵三分助溜馬捕鷹

西子灣最多！武裝雙棘蟹入侵南台灣海域 國海院建議勿食用

堅果、巧克力監測將納重金屬鎘 內臟類鉛管制也加嚴

「丹丹漢堡」為何征服南臺灣？關鍵原因原來是它 網友認證：速食界南霸天

相關新聞

BUDDY BUDDY亞洲首店落腳南台灣！天下南隅聯名上市

天下南隅繼今夏重新盛大開幕後，近期又有新亮點。業者邀請風靡倫敦、巴黎與比利時的堅果醬品牌—BUDDY BUDDY，12月...

紐約爆紅「圈圈可頌」買1送1！珠寶盒快閃新店裕隆城

法式手工甜點品牌「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」將於12/1至2024年1/31快閃店插旗誠品生活新店裕...

免費吃鍋一整年！王品6鍋物品牌送刮刮樂 中獎率100%

天氣冷颼颼吃火鍋最療癒，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「嚮辣」、「尬鍋」、「聚」、「青花驕」及「和牛涮」再度連線，舉辦王...

「金馬60」伴手禮送...雞蛋！放山蛋化身時尚禮

第60屆金馬獎今日登場，其中，最亮眼的伴手禮是勤億蛋品科技推出的「金馬60放山蛋禮盒」。金馬行銷統籌許至汛表示，「大家都...

廉航0元機票來了！ 旅遊達人揭「這期間」都有：時間很微妙

疫情解封後迎來了一波「旅遊復甦潮」，許多人都安排了不只一次的國外旅遊。旅遊達人布萊N分享，泰國越捷航空釋出了許多「台北-曼谷」的0元機票，明年的5-8月都有，也點出了日期背後的微妙處，那就是「免簽的日期過了」，但有不少人決定下手「就賭免簽時間會延長」。

銅板價吃清燙牛肉湯！國產牛肉行銷26日善化啤酒廠登場

講到台南美食小吃，一般民眾都會聯想到牛肉湯，但很多人或許不知道，台南肉牛飼養量是6都第一，屠宰供應量獨占鰲頭，有地利之便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。