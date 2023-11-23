好市多「黑色購物週」第5天！終於等到Dyson吸塵器 黃金、牛肉優惠全到齊

好市多「黑色購物週」將來到5天，今早優惠的財富女神金條被秒殺，明天好市多將再推黑鑽卡專屬的黃金項鍊優惠，每條現省5500元；另外，這幾天一直在粉絲團被會員敲碗的Dyson無線手持吸塵器，終於也被許願成功，現省近千元。明天起全台14家店鋪將提早到8點就開門，想要搶購的民眾可得記得訂鬧鐘早起進場選購。

第5天新增的主打優惠商品共有6款，除了黑鑽卡專屬的24K黃金男士玉米鍊優惠，每條現省5500元之外，首推必入手的當然是Dyson手提無線吸塵器V8 Slim Fluffy，屬於輕巧款，女生也好上手使用。另外，會員會愛的美國牛肉優惠也登場，推出頂級嫩煎里肌真空包，每公斤現省100元，愛吃牛排、刀工好的會員肯定要直接扛一條回家；相反地，如果前兩天的整條鮭魚不會切，明天推出的冷凍大鮭魚片肯定比較好上手，黑五活動價每公斤439元。其他還有Panasonic 65吋4K智慧顯示器，現折6200元、Calvin Klein女舒適軟剛圈內衣兩入組，現省230元。