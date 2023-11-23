圓形櫛瓜 全台東鹿野獨栽種 外觀可愛口感佳市場搶手

台東鹿野鄉青農林彥均引進契作圓型櫛瓜，經過1年的努力研究改良，最近終於上市，這種俗稱綠球的圓櫛瓜，造型可愛像小南瓜，但是口感嫩，清甜，剛推出就大受歡迎。未來，廣為歸廣栽種，成為花東縱谷另一項特色蔬果。

林彥均說，圓櫛瓜應是從歐美引進，但多年來在台灣其它縣市都種不好，市場也沒見到，去年在鹿野開始試栽種，發現環境試合，透過與中興大學合作，改良栽種方式和病蟲害防治，今年年尾開始採收上市。

印象中，食用的櫛瓜都是長條 型，不過在鹿野鄉網式栽種的櫛瓜園裡，長條櫛瓜變成圓圓的新品種櫛瓜，採收人員很專業的用手輕輕扭轉，就把櫛瓜採下，一般人第一眼都會誤認這是小南瓜，其實這種圓櫛瓜學名就叫夏南瓜，又稱綠球，切開來看似和長條櫛瓜差不多，不過卻肉質更嫩，飽含水份，口感也更好吃。

合作社主席蕭雅雯說，圓櫛瓜太大反而不好，一般以200到300公克品像最好，吃起來風味也最佳，圓櫛瓜1年都能產出，目前全鄉契種約20公頃，交由大型連鎖超市獨家販賣。