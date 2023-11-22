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高鐵與日本JR東海簽署合作備忘錄 深化鐵道業務交流

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵公司江耀宗董事長（左）與JR東海金子慎會長（右），21日在日本東京共同簽署合作備忘錄。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司江耀宗董事長（左）與JR東海金子慎會長（右），21日在日本東京共同簽署合作備忘錄。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵表示，昨與日本東海旅客鐵道株式會社（JR東海），在日本東京JR東海總部共同簽署合作備忘錄，由台灣高鐵董事長江耀宗、JR東海金子慎會長分別代表簽署，雙方將在既有技術合作基礎，加強相關鐵道業務經驗交流與合作，包括行控中心人員、站務/車務人員、車輛人員等面向。

江耀宗致詞表示，台灣高鐵為日本新幹線首個海外輸出成功案例，在台灣高鐵通車營運前，JR東海即派員到台灣協助列車駕駛及相關人員訓練事宜；近年來，台灣高鐵多項核心系統更新，JR東海均提供顧問服務與技術協助。此次合作更將擴及營運、服務與維修等層面人員知識與經驗交流，深化雙方策略夥伴關係、厚植台日友好情誼，共同推動高速鐵路產業的合作與進步。

台灣高鐵表示，通車營運以來，在營運服務、安全與技術發展，深獲國際肯定，日前更獲「國際高速鐵道協會」（IHRA）邀請協辦2024年會。未來，透過與JR東海交流合作，持續提升各層面專業能力，為旅客帶來更優質旅運服務。

台灣高鐵指出，JR東海是日本7家JR鐵路公司之一，主要經營東海道新幹線這條連接日本三大都會區（東京、名古屋和大阪）的交通大動脈。東海道新幹線自1964年開通以來，JR東海持續投入高鐵技術研發，深具高鐵專業技術與維運經驗，目前JR東海正興建東京至名古屋間磁浮中央新幹線，磁浮列車最高時速將達每小時500公里，預計東京至名古屋間單程時間，由現行約100分鐘縮至約40分鐘，未來路線並將延伸至新大阪站。

高鐵 日本 新幹線 JR

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